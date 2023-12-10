توخيل يتهكم على تقارير رغبته في ضم أراوخو

الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 14:03

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ

علق توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني على تقارير رغبته في التعاقد مع رونالد أراوخو مدافع فريق برشلونة الإسباني.

وقال المدير الفني الألماني عبر شبكة "سكاي سبورت" ألمانيا: "لن أعلق على ذلك بأي حال من الأحوال، نحن نتحدث عن لاعبينا فقط".

وغضب توخيل عن كثرة التقارير التي تربطهم بالتعاقد مع مدافعين آخرين إذ قال: "أيضا تحدثت مع والدتي عبر الهاتف ولم تظهر أي تقارير إخبارية عن ذلك".

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وكانت الشبكة ذاتها ذكرت من قبل أن بايرن ميونيخ سيجد صعوبة في التعاقد مع رونالد أراوخو في ظل رغبة ناديه في تمديد عقده.

وأوضح التقرير أن النادي الألماني استفسر عن إمكانية ضم أراوخو الذي لا يمانع الانتقال للبافاري.

وأضاف التقرير أن توماس توخيل المدير الفني للفريق الألماني يريد التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما بشدة.

وبحسب التقرير يواجه النادي البافاري صعوبة في التعاقد مع مدافع منتخب أوروجواي، لأن برشلونة سيدخل في مفاوضات معه قريبا لتجديد عقده الذي سينتهي في 2026.

وفي السياق نفسه، أوضحت صحيفة سبورت الإسبانية أن أراوخو والمحيطين به يشعرون بالراحة في النادي الكتالوني.

كما أن اللاعب يؤمن بمشروع تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق، ولذلك سيؤجل الاستماع إلى كل العروض خلال الفترة الحالية.

ومن ثم خرج توخيل لينفي تلك التقارير قطعيا حتى الآن.

يذكر أن الشرط الجزائي في عقد رونالد مع برشلونة يبلغ مليار يورو.

ولعب أراوخو في رينتيستاس وبوستنو ريفير في أوروجواي ومن ثم انتقل إلى الفريق الثاني في برشلونة في موسم 2018-2019 قبل أن يلعب في الفريق الأول في 2020-2021.

وخسر بايرن ميونيخ من آينتراخت فرانكفورت يوم السبت الماضي بنتيجة ثقيلة 5-1 في مباراة فيها عمر مرموش الدولي المصري.

فسجل مرموش هدفا وصنع هدفين آخرين وأصبح الفريق المفضل له.

وأصبح بايرن ميونيخ أكثر فريق ساهم أمامه مرموش بأهداف بعد مباراة اليوم، برصيد 4 أهداف بتسجيل هدف وصناعة 3.

ولأول مرة يفوز مرموش على بايرن ميونيخ، في 5 مواجهات سابقة خسر 4 وتعادل في 1، واكتفى بصناعة هدف وحيد.

ويحتل الفريق البافاري وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 32 نقطة، بينما يأتي فرانكفورت في المركز السابع بـ21 نقطة.

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