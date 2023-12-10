توخيل يتهكم على تقارير رغبته في ضم أراوخو

علق توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني على تقارير رغبته في التعاقد مع رونالد أراوخو مدافع فريق برشلونة الإسباني.

وقال المدير الفني الألماني عبر شبكة "سكاي سبورت" ألمانيا: "لن أعلق على ذلك بأي حال من الأحوال، نحن نتحدث عن لاعبينا فقط".

وغضب توخيل عن كثرة التقارير التي تربطهم بالتعاقد مع مدافعين آخرين إذ قال: "أيضا تحدثت مع والدتي عبر الهاتف ولم تظهر أي تقارير إخبارية عن ذلك".

وكانت الشبكة ذاتها ذكرت من قبل أن بايرن ميونيخ سيجد صعوبة في التعاقد مع رونالد أراوخو في ظل رغبة ناديه في تمديد عقده.

وأوضح التقرير أن النادي الألماني استفسر عن إمكانية ضم أراوخو الذي لا يمانع الانتقال للبافاري.

وأضاف التقرير أن توماس توخيل المدير الفني للفريق الألماني يريد التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما بشدة.