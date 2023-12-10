منتخب السعودية يستعد لكأس آسيا بـ3 وديات

الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 12:46

كتب : FilGoal

منتخب السعودية

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن المنتخب السعودي سيخوض 3 مباريات ودية قبل خوض منافسات كأس أمم آسيا في يناير المقبل.

وأوضح التقرير أن الأخضر سيخوض معسكرا إعداديا، يتتخلله 3 مباريات ودية قبل انطلاق كأس الأمم الآسيوية.

وقال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم إن الاتحاد سيعلن في وقت لاحق تفاصيل معسكر المنتخب، ومبارياته التجريبية.

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وأضاف أن المباريات ستلعب غالبا مع منتخبات تشارك في البطولة، مقدرا العدد بمنتخبين أو ثلاثة.

وأبدى المسحل ثقته في إمكانات اللاعبين السعوديين وقدرتهم على تحقيق نتائج جيدة، رافضا اعتبار الكأس الآسيوية سهلة في ظل مشاركة 4 منتخبات، تتفوق على نظيرها السعودي في التصنيف، هي اليابان، كوريا الجنوبية، إيران، وأستراليا.

ويتواجد المنتخب السعودي ضمن المجموعة السادسة، التي تجمعه بمنتخبات عُمان، وقرغيزستان، وتايلاند.

وتستضيف قطر البطولة التي تشهد مشاركة 24 منتخبا وُزعت على ست مجموعات.

وتنطلق البطولة يوم 12 يناير المقبل وتمتد إلى 10 فبراير.

السعودية كأس آسيا
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