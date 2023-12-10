NBA - ليكرز يتوج بالنسخة الأولى لكأس الرابطة

حصد لوس أنجلوس ليكرز لقب النسخة الأولى من كأس رابطة دوري كرة السلة الأمريكي NBA، بفوزه على منافسه إنديانا بيسرز بنتيجة 123-109.

ولعب الفريقان المباراة النهائية للنسخة الأولى من البطولة المستحدثة في لاس فيجاس بالساعات الأولى من صباح الأحد.

ليكرز تقدم في معظم أوقات اللقاء، ووصل بالفارق في بعض الأحيان لـ16 نقطة، خاصة في الربع الأخير الذي حسم المباراة عمليا خلاله.

وقاد أنتوني ديفيز فريقه ليكرز للفوز حين سجل 41 نقطة وحقق 20 متابعة.

فيما أضاف النجم ليبرون جيمس 24 نقطة و11 متابعة.

وتوج ليبرون بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

في الجانب المقابل، كان تيريسي هاليبورتون أفضل هدافي بيسرز بـ20 نقطة و11 تمريرة حاسمة.

بينما أضاف زميله بينديكت ماثورين 20 نقطة.