بايرن يوضح إصابة نجمه ويعلن غيابه لفترة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 12:00

كتب : FilGoal

سيرجي جنابري - بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد

أوضح نادي بايرن ميونيخ يوم الأحد تفاصيل إصابة نجمه الألماني سيرج جنابري.

وتعرض جنابري للإصابة خلال لقاء الفريق ضد آينتراخت فرانكفورت يوم السبت.

وأفاد بايرن ميونيخ في بيان: "سيغيب سيرج جنابري عن مبارياتنا المقبلة بسبب إصابته في الفخذ الأيسر خلال مباراة آينتراخت فرانكفورت".

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ومن المرجح أن يغيب جنابري عن مباريات بايرن المقبلة حتى فترة الراحة الشتوية التي تبدأ بعد 10 أيام.

جنابري شارك كبديل ثم خرج بعد 6 دقائق من المباراة التي اكتسح آينتراخت فرانكفورت ضيفه بايرن ميونيخ بنتيجة 5-1 في الجولة 14 من الدوري الألماني، في مباراة تألق خلالها عمر مرموش بتسجيل هدفا وصناعة 2.

ولأول مرة يفوز مرموش على بايرن ميونيخ، في 5 مواجهات سابقة خسر 4 وتعادل في 1، واكتفى بصناعة هدف وحيد.

وأصبح بايرن ميونيخ أكثر فريق ساهم أمامه مرموش بأهداف بعد مباراة السبت، برصيد 4 أهداف بتسجيل هدف وصناعة 3.

ورفع مرموش رصيده لـ 7 أهداف في الدوري الألماني متصدرا ترتيب هدافي فريقه، وهو الأفضل له تهديفيا في مسيرته بالدوري الألماني.

وفي آخر 8 مواسم استقبل بايرن 5 أهداف في مباراتين بالدوري الألماني وكلاهما من فرانكفورت في 2019 و2023.

وعاد فرانكفورت للانتصارات بعد 3 جولات دون فوز ورفع رصيده لـ 21 نقطة في المركز السابع.

بينما توقف رصيد بايرن ميونيخ عند 32 نقطة في المركز الثاني بترتيب الدوري الألماني.

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