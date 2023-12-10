لاوتارو يتحدث عن تمديد عقده مع إنتر قبل أعياد الميلاد

الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 11:52

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر

أوضح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز قائد إنتر أن مسألة تمديد عقده مع الفريق تقترب أكثر وأكثر.

وينتهي تعاقد لاوتارو مع إنتر في 2026 بعدما جدده العام الماضي وألغى بند الشرط الجزائي المقدر بـ 110 ملايين يورو آنذاك.

وقال لاوتارو مارتينيز في تصريحات لشبكة DAZN: "تمديد عقدي مع إنتر؟ أتمنى أن يحدث ذلك قريبا".

أخبار متعلقة:
تقييم صلاح أمام كريستال بالاس من الصحف الإنجليزية كولومبوس يتوج بلقب الدوري الأمريكي للمرة الثالثة بعد التغلب على لوس أنجلوس في ليلة تاريخية لـ لاوتارو.. إنتر يعود لصدارة الدوري بسحق أودينيزي مصطفى محمد يسجل ومبابي لا.. باريس سان جيرمان يفوز على نانت

وأضاف "لا أعرف ما إذا كان سيتم ذلك بحلول أعياد الميلاد أم لا، لكن لن يمر الكثير من الوقت".

ودخل مارتينيز تاريخ الإنتر كأكثر لاعب يسجل في سنة تقويمية واحدة في الدوري الإيطالي 28 هدفا بالتساوي مع دييجو ميليتو في 2012 وكريستيان فييري في 2001.

وسجل لاوتارو هدفه التاريخي في الدقيقة 84 من مباراة الفريق ضد أودينيزي بطريقة رائعة بعد توغله بالكرة في منتصف الملعب وظل يتقدم بها حتى سدد من بُعد ليسجل الهدف الرابع لفريقه.

وعزز لاوتارو تصدره لجدول الهدافين برصيد 14 هدفا.

وسحق إنتر ميلان منافسه أودينيزي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ15 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل أهداف إنتر كل من هاكان شالهان أوجلو وفيديريكو ديماركو وماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز.

بهذا الفوز عاد إنتر إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي مرة أخرى برصيد 38 نقطة بدلا من يوفنتوس الذان يلعبان لعبة الكراسي الموسيقية كل جولة، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند النقطة 12 في المركز الـ16.

إنتر لاوتارو مارتينيز
نرشح لكم
بايرن يوضح إصابة نجمه ويعلن غيابه لفترة في ليلة تاريخية لـ لاوتارو.. إنتر يعود لصدارة الدوري بسحق أودينيزي مصطفى محمد يسجل ومبابي لا.. باريس سان جيرمان يفوز على نانت إيمري عن 15 فوزا متتاليا على ملعب أستون فيلا: لم ولن أحققه مرة أخرى في مسيرتي أرتيتا: لم يقدم أحد ما فعلناه أمام أستون فيلا.. ولا نستحق الخسارة تلقى إنذارا كالمعتاد.. سام مرسي يقود إبسويتش تاون للفوز على ميدلسبره انتهت الدوري الفرنسي - سان جيرمان (2-1) نانت ليفربول المستفيد.. أستون فيلا يكمل السلسلة التاريخية ويسقط أرسنال بهدف مكجين
أخر الأخبار
ساجرادا: الزمالك المرشح الأول للفوز بـ الكونفدرالية.. وننافس أبو سليم على التأهل 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
منتخب السعودية يستعد لكأس آسيا بـ3 وديات 11 دقيقة | سعودي في الجول
NBA - ليكرز يتوج بالنسخة الأولى لكأس الرابطة 21 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
كرة يد - ديفيز: لم أشك في تتويجنا باللقب رغم إثارة الدقائق الأخيرة أمام الزمالك 47 دقيقة | كرة يد
بايرن يوضح إصابة نجمه ويعلن غيابه لفترة 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
لاوتارو يتحدث عن تمديد عقده مع إنتر قبل أعياد الميلاد ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر مقرب من عواد لـ في الجول: اهتمام سعودي لضمه بيناير.. وعرض رسمي هذا الشهر ساعة | ميركاتو
تقييم صلاح أمام كريستال بالاس من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح 3 مؤتمر كولر: فارق كبير بين استاد القاهرة والبقية.. وهذا سبب استبعاد كريستو وعبد القادر 4 جوائز كاف - صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب في إفريقيا