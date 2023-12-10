لاوتارو يتحدث عن تمديد عقده مع إنتر قبل أعياد الميلاد

أوضح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز قائد إنتر أن مسألة تمديد عقده مع الفريق تقترب أكثر وأكثر.

وينتهي تعاقد لاوتارو مع إنتر في 2026 بعدما جدده العام الماضي وألغى بند الشرط الجزائي المقدر بـ 110 ملايين يورو آنذاك.

وقال لاوتارو مارتينيز في تصريحات لشبكة DAZN: "تمديد عقدي مع إنتر؟ أتمنى أن يحدث ذلك قريبا".

وأضاف "لا أعرف ما إذا كان سيتم ذلك بحلول أعياد الميلاد أم لا، لكن لن يمر الكثير من الوقت".

ودخل مارتينيز تاريخ الإنتر كأكثر لاعب يسجل في سنة تقويمية واحدة في الدوري الإيطالي 28 هدفا بالتساوي مع دييجو ميليتو في 2012 وكريستيان فييري في 2001.

وسجل لاوتارو هدفه التاريخي في الدقيقة 84 من مباراة الفريق ضد أودينيزي بطريقة رائعة بعد توغله بالكرة في منتصف الملعب وظل يتقدم بها حتى سدد من بُعد ليسجل الهدف الرابع لفريقه.

وعزز لاوتارو تصدره لجدول الهدافين برصيد 14 هدفا.

وسحق إنتر ميلان منافسه أودينيزي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ15 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل أهداف إنتر كل من هاكان شالهان أوجلو وفيديريكو ديماركو وماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز.

بهذا الفوز عاد إنتر إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي مرة أخرى برصيد 38 نقطة بدلا من يوفنتوس الذان يلعبان لعبة الكراسي الموسيقية كل جولة، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند النقطة 12 في المركز الـ16.

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