مصدر مقرب من عواد لـ في الجول: اهتمام سعودي لضمه بيناير.. وعرض رسمي هذا الشهر

دخل محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك دائرة أحد الأندية السعودية المهتمة بضمه في يناير المقبل.

وينتهي تعاقد محمد عواد مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل في صيف 2024.

وقال مصدر مقرب من محمد عواد لـ FilGoal.com: "هناك اهتمام من أحد أندية الدوري السعودي بضم اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية".

وكشف المصدر "من المنتظر تقديم النادي السعودي عرضا رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة لصالح نادي الزمالك".

وتابع "الزمالك كان قد أبدى اهتمامه بتجديد عقد محمد عواد ولكن بسبب ضغط المباريات لم يتواصل الطرفان حتى الآن".

وأوضح "عواد لا يمانع تجديد تعاقده مع الزمالك ولكن حال وصول العرض الرسمي إلى النادي سيتم مناقشته".

واختتم المصدر تصريحاته "من المتوقع أن تكون هناك جلسة بين اللاعب وممثلي الزمالك لمناقشة العرض فور تقديمه ومفاوضات التجديد".

وخاض محمد عواد ثماني مباريات مع الزمالك هذا الموسم بينهم أربعة في الدوري ومثلهم بالكونفدرالية.

وحافظ عواد على نظافة شباكه خمس مرات بينما استقبل خمسة أهداف.

وانضم محمد عواد إلى الزمالك في صيف 2019 لمدة خمس مواسم قادما من الإسماعيلي.

وشارك عواد في 82 مباراة مع الزمالك وحافظ على نظافة شباكه 41 مرة.

وخاض عواد تجربة احترافية في السعودية سابقا عندما لعب مع الوحدة معارا من الإسماعيلي لمدة موسم.