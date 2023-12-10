في ليلة تاريخية لـ لاوتارو.. إنتر يعود لصدارة الدوري بسحق أودينيزي

سحق إنتر ميلان منافسه أودينيزي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ15 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل أهداف إنتر كل من هاكان شالهان أوجلو وفيديريكو ديماركو وماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز.

ودخل مارتينيز تاريخ الإنتر كأكثر لاعب يسجل في سنة تقويمية واحدة في الدوري الإيطالي 28 هدفا بالتساوي مع دييجو ميليتو في 2012 وكريستيان فييري في 2001.

بهذا الفوز عاد إنتر إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي مرة أخرى برصيد 38 نقطة بدلا من يوفنتوس الذان يلعبان لعبة الكراسي الموسيقية كل جولة، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند النقطة 12 في المركز الـ16.

إنتر ينهي المباراة من الشوط الأول

دخل إنتر بكل قوة من أجل قتل آمال أودينيزي مبكرا ففي الدقيقة 37 سجل شالهان أوجلو الهدف الأول من ركلة جزاء.

وضاعف ديماركو النتيجة في الدقيقة 42 من صناعة شالهان أوجلو بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وبعد دقيقتين مباشرة سجل ماركوس تورام الهدف الثالث بعد عرضية من هنريك مخيتارينن من الجهة اليسرى لتصل لتورام بدون رقابة قوية ليسدد تورام الكرة في المرمى الخالي.

شوط للهدوء

لعب إنتر في الشوط الثاني بهدوء ومتحكم في مجريات وإيقاع المباراة تماما وأراح سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر بعض الأسماء بخروج أليساندرو باستوني وماركوس تورام وديماركو وتشالهان أوجلو ومخيتاريان.

لاوتارو يكتب التاريخ

سجل لاوتارو هدفه التاريخي في الدقيقة 84 بطريقة رائعة بعد توغله بالكرة في منتصف الملعب وظل يتقدم بها حتى سدد من بُعد ليسجل الهدف الرابع لفريقه.

وعزز لاوتارو تصدره لجدول الهدافين برصيد 14 هدفا.

وبذلك أنهى إنتر مباراته عائدا إلى صدارة الدوري الإيطالي من بدلا من يوفنتوس.

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