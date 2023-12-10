قائمة منتخب مصر للشباب - وائل رياض يضم 28 لاعبا لمعسكر ديسمبر

ضم وائل رياض المدير الفني لـ منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، 28 لاعبا للمعسكر المقبل في شهر ديسمبر الجاري.

وينطلق المعسكر من يوم الأحد 10 ديسمبر وحتى الجمعة المقبل.

وجاءت قائمة منتخب مصر للشباب:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر – أحمد وهبة – أحمد جمال – أحمد إبراهيم.

الدفاع: عبد الله فؤاد – معتز محمد – أحمد مجدي – أحمد عابدين – يوسف سيد عبد الحفيظ – حسن أبو المعاطي – مهاب سامي – محمد إبراهيم.

الوسط: مصطفى عكاشة – عبد الرحمن شعبان – فارس خالد – محمد عماد – محمد السيد – محمد سعيد – زياد جاب الله – عمر خضر – محمد عبد الله – أنس وائل – عمرو خالد بيبو – هادي عامر حسين.

الهجوم: مهند محمد – السيد ربيع – عمر فتحي – حسن صابر.

واستقر وائل رياض على إقامة معسكر خاص للاعبين المحترفين بالخارج ومزدوجي الجنسية في القاهرة خلال الفترة من 20 إلى 25 ديسمبر الجاري.

ويقام المعسكر لأول مرة من نوعه في إطار خطة الجهاز الفني لمنتخب الشباب للبحث عن أفضل العناصر في الداخل والخارج لتدعيم منتخب الشباب.

ويعتبر منتخب الشباب هو نواة المنتخب الأول في المرحلة المقبلة.

وكان منتخب الشباب قد أقام معسكرا مفتوحا يوم الخميس الماضي.

وقسم الجهاز الفني للمنتخب اللاعبين المتواجدين علي 4 فرق، وتم عمل تقسيمتين بين كل فريقين بصورة مستقلة لمدة ساعة.

واستدعي الجهاز الفني 50 لاعبا للمعسكر يمثلون أندية الاهلي والزمالك وزد والمصري والداخلية وسيراميكا كليوباترا وسموحة والإسماعيلي والاتحاد السكندري وإنبي وطلائع الجيش وفاركو والمقاولون العرب والمنيا وبترول أسيوط والمصرية للاتصالات والانتاج الحربي وديروط والمدينة المنورة و بني سويف ووادي دجلة والمنصورة وبورتو السويس.

وسبق واستدعي الجهاز الفني لمنتخب الشباب 85 لاعبا لمشاهدتهم على الطبيعة والحكم عليهم عن قرب لانتقاء أفضل العناصر.