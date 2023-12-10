مصطفى محمد يسجل ومبابي لا.. باريس سان جيرمان يفوز على نانت
الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 00:03
كتب : FilGoal
فاز باريس سان جيرمان الطاولة ضد منافسه نانت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ15 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.
وسجل الدولي المصري مصطفى محمد هدف نانت، بينما لم يتمكن كيليان مبابي من إحراز هدفا في شباك نانت.
بينما تمكن برادلي باركولا من تسجيل الهدف الأول لباريس سان جيرمان وأضاف كولو مواني هدف الفوز.
ويعتبر هدف مصطفى محمد هو الأول له منذ 77 يوما، فكان هدفه في لوريان في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الفرنسي هو الأخير له قبل هز شباك باريس سان جيرمان.
وهذا هو الهدف السادس له خلال الموسم الجاري.
خرج محمد في الدقيقة 73 من المباراة.
بهذا الفوز ارتفع رصيد فريق العاصمة للنقطة 36 في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد نانت عند النقطة 18 في المركز التاسع.
التشكيل
بدأ لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان بثلاثي هجومي مكون من كانج لي إن وكيليان مبابي وبرادلي باركولا.
بينما أشارك جوسيلين جورفينيك المدير الفني لنانت مصطفى محمد أساسيا.
شوط ممل حتى جاء الهدف
اتسمت بداية المباراة بالملل باستحواذ باريس سان جيرمان كليا على الكرة لكن دون صناعة أي خطورة على مرمى نانت، حتى الدقيقة 41 عندما انطلق باركولا بالكرة من الناحية اليسرى وتبادل التمرير مع فيتينا حتى وصل لمنطقة الجزاء وسدد في مرمى نانت مسجلا الهدف الأول.
⚽️🔥 برادلي باركولا يضع باريس سان جيرمان في المقدمة بهدف رائع#الدوري_الفرنسي |#باريس_سان_جيرمان_نانت#Ligue1UberEats pic.twitter.com/pmGYNwKtey— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 9, 2023
الإثارة في الشوط الآخر
بدأت المباراة تتسم بالإثارة في الشوط الثاني فسجل سريعا مصطفى محمد هدف التقدم لنانت في الدقيقة 55 عن طريق رأسية قوية من ضربة ركنية بعد تحرك جيد في منطقة جزاء باريس.
⚽️🔥 رأسية المصري محمد مصطفى تدرك التعادل لنانت أمام باريس سان جيرمان#الدوري_الفرنسي |#باريس_سان_جيرمان_نانت#Ligue1UberEats pic.twitter.com/mF67sIW3Gd— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 9, 2023
خروج مصطفى محمد غير كل شيء
خرج مصطفى محمد في الدقيقة 72 ودخل كوينتن ميرلين وانقلبت الأمور بعد الضغط القوي الذي كان يفعله محمد في دفاع باريس ومن ثم سجل باريس هدف الفوز عن طريق راندال كولو مواني في الدقيقة 83.
⚽️🔥 كولو مواني يمنح التقدم لباريس سان جيرمان#الدوري_الفرنسي |#باريس_سان_جيرمان_نانت#Ligue1UberEats pic.twitter.com/ruWE2DplEg— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 9, 2023
وزادت سيطرة باريس أكثر على مقاليد الأمور في المباراة حتى انتهت المباراة وحصوله على 3 نقاط غالية.
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