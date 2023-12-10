مصطفى محمد يسجل ومبابي لا.. باريس سان جيرمان يفوز على نانت

الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 00:03

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

فاز باريس سان جيرمان الطاولة ضد منافسه نانت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ15 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وسجل الدولي المصري مصطفى محمد هدف نانت، بينما لم يتمكن كيليان مبابي من إحراز هدفا في شباك نانت.

بينما تمكن برادلي باركولا من تسجيل الهدف الأول لباريس سان جيرمان وأضاف كولو مواني هدف الفوز.

أخبار متعلقة:
بعد 15 دقيقة وقت إضافي.. الكشف عن سبب تعطل الـ VAR في لقاء أهلي جدة والرائد منافس الأهلي المحتمل - تقرير: اتحاد جدة يختار بديل مدافعه في كأس العالم للأندية دوري أبطال إفريقيا - الوداد ينجو في الوقت القاتل.. والترجي يتعادل سلبيا موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية.. والقنوات الناقلة

ويعتبر هدف مصطفى محمد هو الأول له منذ 77 يوما، فكان هدفه في لوريان في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الفرنسي هو الأخير له قبل هز شباك باريس سان جيرمان.

وهذا هو الهدف السادس له خلال الموسم الجاري.

خرج محمد في الدقيقة 73 من المباراة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد فريق العاصمة للنقطة 36 في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد نانت عند النقطة 18 في المركز التاسع.

التشكيل

بدأ لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان بثلاثي هجومي مكون من كانج لي إن وكيليان مبابي وبرادلي باركولا.

بينما أشارك جوسيلين جورفينيك المدير الفني لنانت مصطفى محمد أساسيا.

شوط ممل حتى جاء الهدف

اتسمت بداية المباراة بالملل باستحواذ باريس سان جيرمان كليا على الكرة لكن دون صناعة أي خطورة على مرمى نانت، حتى الدقيقة 41 عندما انطلق باركولا بالكرة من الناحية اليسرى وتبادل التمرير مع فيتينا حتى وصل لمنطقة الجزاء وسدد في مرمى نانت مسجلا الهدف الأول.

الإثارة في الشوط الآخر

بدأت المباراة تتسم بالإثارة في الشوط الثاني فسجل سريعا مصطفى محمد هدف التقدم لنانت في الدقيقة 55 عن طريق رأسية قوية من ضربة ركنية بعد تحرك جيد في منطقة جزاء باريس.

خروج مصطفى محمد غير كل شيء

خرج مصطفى محمد في الدقيقة 72 ودخل كوينتن ميرلين وانقلبت الأمور بعد الضغط القوي الذي كان يفعله محمد في دفاع باريس ومن ثم سجل باريس هدف الفوز عن طريق راندال كولو مواني في الدقيقة 83.

وزادت سيطرة باريس أكثر على مقاليد الأمور في المباراة حتى انتهت المباراة وحصوله على 3 نقاط غالية.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي نانت كيليان مبابي مصطفى محمد
نرشح لكم
تلقى إنذارا كالمعتاد.. سام مرسي يقود إبسويتش تاون للفوز على ميدلسبره انتهت الدوري الفرنسي - سان جيرمان (2-1) نانت التشكيل - مصطفى محمد أساسي مع نانت ضد مبابي وسان جيرمان مرموش بعد خماسية بايرن: مباراة استثنائية.. ومن الرائع أن تحتفل بمثل هذا الفوز كلوب مشيدا بـ صلاح: احتفلنا بهدفه الـ 200 بشكل صاخب.. رقم رائع للاعب سوبر أصبح فريقه المفضل.. مرموش يسجل ويصنع ويقود فرانكفورت لاكتساح بايرن ميونيخ بخماسية تريزيجيه يهنئ صلاح: دائما فخر لنا.. وأفضل لاعب في العالم إيليوت: هدفي ضد كريستال بالاس يلخص ما تعلمته من صلاح.. سعيد لمجاورة أسطورة مثله
أخر الأخبار
في ليلة تاريخية لـ لاوتارو.. إنتر يعود لصدارة الدوري بسحق أودينيزي 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة منتخب مصر للشباب - وائل رياض يضم 28 لاعبا لمعسكر ديسمبر 58 دقيقة | منتخب مصر
مصطفى محمد يسجل ومبابي لا.. باريس سان جيرمان يفوز على نانت ساعة | المحترفون
بعد 15 دقيقة وقت إضافي.. الكشف عن سبب تعطل الـ VAR في لقاء أهلي جدة والرائد ساعة | سعودي في الجول
منافس الأهلي المحتمل - تقرير: اتحاد جدة يختار بديل مدافعه في كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
دوري أبطال إفريقيا - الوداد ينجو في الوقت القاتل.. والترجي يتعادل سلبيا ساعة | الكرة الإفريقية
موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية.. والقنوات الناقلة ساعة | كأس العالم للأندية
الزمالك: سنعيد تقييم كل شيء يخص كرة القدم.. والترحيب بـ مؤمن زكريا طبيعي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح 3 مؤتمر كولر: فارق كبير بين استاد القاهرة والبقية.. وهذا سبب استبعاد كريستو وعبد القادر 4 قائمة الأهلي - كما انفرد في الجول.. السولية وموديست بمونديال الأندية وغياب محسن وعبد القادر