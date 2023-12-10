مصطفى محمد يسجل ومبابي لا.. باريس سان جيرمان يفوز على نانت

فاز باريس سان جيرمان الطاولة ضد منافسه نانت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ15 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وسجل الدولي المصري مصطفى محمد هدف نانت، بينما لم يتمكن كيليان مبابي من إحراز هدفا في شباك نانت.

بينما تمكن برادلي باركولا من تسجيل الهدف الأول لباريس سان جيرمان وأضاف كولو مواني هدف الفوز.

ويعتبر هدف مصطفى محمد هو الأول له منذ 77 يوما، فكان هدفه في لوريان في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الفرنسي هو الأخير له قبل هز شباك باريس سان جيرمان.

وهذا هو الهدف السادس له خلال الموسم الجاري.

خرج محمد في الدقيقة 73 من المباراة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد فريق العاصمة للنقطة 36 في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد نانت عند النقطة 18 في المركز التاسع.

التشكيل

بدأ لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان بثلاثي هجومي مكون من كانج لي إن وكيليان مبابي وبرادلي باركولا.

بينما أشارك جوسيلين جورفينيك المدير الفني لنانت مصطفى محمد أساسيا.

شوط ممل حتى جاء الهدف

اتسمت بداية المباراة بالملل باستحواذ باريس سان جيرمان كليا على الكرة لكن دون صناعة أي خطورة على مرمى نانت، حتى الدقيقة 41 عندما انطلق باركولا بالكرة من الناحية اليسرى وتبادل التمرير مع فيتينا حتى وصل لمنطقة الجزاء وسدد في مرمى نانت مسجلا الهدف الأول.

الإثارة في الشوط الآخر

بدأت المباراة تتسم بالإثارة في الشوط الثاني فسجل سريعا مصطفى محمد هدف التقدم لنانت في الدقيقة 55 عن طريق رأسية قوية من ضربة ركنية بعد تحرك جيد في منطقة جزاء باريس.

خروج مصطفى محمد غير كل شيء

خرج مصطفى محمد في الدقيقة 72 ودخل كوينتن ميرلين وانقلبت الأمور بعد الضغط القوي الذي كان يفعله محمد في دفاع باريس ومن ثم سجل باريس هدف الفوز عن طريق راندال كولو مواني في الدقيقة 83.

وزادت سيطرة باريس أكثر على مقاليد الأمور في المباراة حتى انتهت المباراة وحصوله على 3 نقاط غالية.

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