بعد 15 دقيقة وقت إضافي.. الكشف عن سبب تعطل الـ VAR في لقاء أهلي جدة والرائد

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 23:55

كتب : FilGoal

فرانك كيسي - أهلي جدة

كشفت الشركة المشغلة لتقنية الفيديو في الدوري السعودي سبب تعطل خدمات التقنية في مباراة أهلي جدة والرائد لحساب الجولة 16 من المسابقة.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وشهدت احتساب 15 دقيقة وقتا بدلا من الضائع في شوطها الثاني.

وقال فادي المشاط المدير العام لابتكارات شركة Hawk- Eye في بيان: "اللعب توقف من الدقيقة 50:17 إلى الدقيقة 59:42 بالشوط الثاني من المباراة بسبب تداخل في إشارة جهاز اتصال الحكم مما أدى إلى انقطاع الصوت في المباراة".

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وكشف "تم بعد ذلك استبدال جهاز الاتصال للرد على هذا التداخل الصوتي وبعد ذلك تم استئناف التشغيل".

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ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 نقطة بفارق 13 نقطة عن الهلال المتصدر.

فيما يحتل الرائد المركز الـ 15 برصيد 13 نقطة.

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