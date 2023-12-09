منافس الأهلي المحتمل - تقرير: اتحاد جدة يختار بديل مدافعه في كأس العالم للأندية

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 23:45

كتب : FilGoal

عودة حجازي - اتحاد جدة

سجل نادي اتحاد جدة السعودي لاعبه سويلم المنهالي في قائمة الفريق بكأس العالم للأندية 2023.

وبحسب موقع "سبورت 24" السعودي فإن سويلم عوض الإيطالي لويز فيليبي الغائب بسبب الإصابة.

وتعرض المدافع الدولي لإصابة عضلية سيغيب على إثرها لمدة 6 أسابيع، ما يعني غيابه عن مونديال الأندية.

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ويستهل اتحاد جدة البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي يوم 12 ديسمبر، وتنتهي البطولة يوم 22 ديسمبر الجاري.

وتعرض لويز للإصابة في مباراة ضمك في الدوري السعودي بعد مرور ربع ساعة من بداية اللقاء الذي خسره النمور بنتيجة 2-1.

وشارك المنهالي في مباراتين فقط الموسم الجاري بجميع المسابقات.

وتعرض المنهالي في بداية العام الجاري للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة النصر بكأس السوبر السعودي.

وخاض المدافع الدولي 16 مباراة بقميص النمور الموسم الجاري دون أن يسجل أو يصنع.

وجاءت قائمة اتحاد جدة كاملة والتي ضمت 23 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف- مارسيلو جروهي- أسامة المرمش

في الدفاع: عمر حوساوي- سويلم المنهالي- زكريا حوساوي- مهند الشنقيطي- حسن كادش- أحمد حجازي- أحمد بامسعود

في الوسط: سلطان الفرحان- نجولو كانتي- فابينيو- إيجور كورنادو- جوتا- فيصل الغامدي- مروان الشافي- عبد الرحمن العبود- مد الله العليان- صالح الجمعان

في الهجوم: كريم بنزيمة- رومارينيو- عبد الرزاق حمد الله

ويمكن لأي فريق إجراء أي تغيير على قائمته قبل 24 ساعة من أول مباراة له حال إصابة أو مرض أي لاعب.

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