إيمري عن 15 فوزا متتاليا على ملعب أستون فيلا: لم ولن أحققه مرة أخرى في مسيرتي

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 23:18

كتب : FilGoal

أوناي إيمري - أستون فيلا

شدد أوناي إيمري المدير الفني لفريق أستون فيلا أنه لم ولن يحقق الرقم التاريخي الذي حققه مع فريقه بالفوز في 15 مباراة متتالية على أرضه في مسيرته وذلك لأول مرة في تاريخ الفيلانز أيضا.

وفاز أستون فيلا على أرسنال بهدف دون رد على ملعبه فيلا بارك في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي ولذلك كانت هذه المباراة الـ15 المتتالية لأستون فيلا.

وقال إيمري عبر شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية عقب المباراة: "أنا سعيد جدا، كانت مباراة صعبة وكنا نشعر بالإرهاق، لكننا بدأنا اللقاء بطريقة جيدة، لقد فرض أرسنال تمركزه في الملعب، لكن إيميليانو مارتينيز كان مذهلا".

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وأضاف "لقد حاولنا الدفاع والاحتفاظ بالكرة لفترة أطول مما فعلنا، تنافسنا وحصلنا على ثلاث نقاط رائعة في أسبوع صعب، يجب أن نكون سعداء ولكن أيضا نحافظ على التوازن".

وعن تحقيق 15 فوزا متتالي على ملعبه قال المدير الفني الإسباني: "لم ولن أحقق هذا الرقم مرة أخرى في مسيرتي، لكن علينا أن ندرك أننا ننافس بشكل جيد والتحدي التالي سيكون شيفيلد يونايتد، ومباراة صعبة أخرى".

وتابع "الأمر رائع هنا في فيلا بارك مع أنصارنا وكيف يدعمونا، طموحنا في اللقب؟ سأتحدث مرة أخرى عندما نكون في الجولة 30-32، وإذا كنا في نفس الوضع الآن، فربما أستطيع التحدث عن ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "في البداية لسنا منافسين على الدوري، أنها المباراة الـ16 فقط، نحن في المراكز الـ4 الأولى ويجب أن نحاول الحفاظ على ذلك، الأمر صعب ونحن لا نهيمن على المباريات كما في ملعبنا".

وظل فيلا ثالثا برصيد 35 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي، فيما ظل أرسنال في المركز الثاني برصيد 36 نقطة.

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