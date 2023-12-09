الكشف عن موعد إطلاق لعبة Rise of The Ronin في 2024

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 23:03

كتب : FilGoal

Rise of The Ronin

أعلنت شركة سوني بالتعاون مع Koei Tecmo عن موعد إطلاق لعبة Rise of The Ronin والتي تعد من ألعاب العالم المفتوح.

وستكون اللعبة الجديدة حصرية لمنصة PS5، وس تصدر للأسواق في 22 مارس 2024.

تتيح لعبة Rise of the Ronin للاعبين إنشاء شخصية مخصص تتميز بالقتال بمجموعة واسعة من الأسلحة الشائعة خلال حرب بوشين، مثل كاتانا ومختلف الأسلحة النارية في الحرب.

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وتتميز اللعبة باختيارات القصة في اللحظات الرئيسية في اللعبة، مما يسمح للاعبين بالانحياز أو القتال ضد شخصيات مختلفة من غير اللاعبين، مما يؤثر على القصة، وهناك أيضا عناصر تقمص تظهر في إمكانية تخصيص الشخصية بصريا وهناك أيضا آليات تنقل مميزة ظهرت في العرض الأول للعبة منها ركوب الحصان أو الطائرة الشراعية.

وتشبه اللعبة قليلا لعبة Ghost Of Tsushima مع بعض العناصر الخيالية وأساليب القتال التي تعطي للبطل ما يشبه قدرات خارقة أو قدرات تفوق قدرة الإنسان العادي.

يذكر أن 22 مارس 2024 هو أيضا تاريخ إصدار لعبة RPG ضخمة أخرى وهي Dragon's Dogma II من شركة كابكوم، وهي لعبة ذات شعبية كبيرة أيضا.

ومن غير المعروف ما إذا كانت إحداهما سوف تقرر تغيير موعد إطلاقها لاحقا أم أن اللعبتين جاهزتان للتنافس معا في مارس القادم، ولكن في كل الأحوال فإن مبيعات Rise of The Ronin تعتمد أكثر على PS5، كونها المنصة الوحيدة التي ستصدر عليها.

Rise of The Ronin
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