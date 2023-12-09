مدحت شلبي معلقا على أولى مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 22:56

كتب : بسام أبو بكر

مدحت شلبي

يتولى المعلق المصري مدحت شلبي مهمة التعليق على أولى مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية التي تقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 من شهر ديسمبر الجاري.

ويلعب الأهلي أولى مبارياته يوم الجمعة المقبل الموافق 15 من شهر ديسمبر الجاري ضد الفائز من أوكلاند سيتي بطل نيوزيلاندا، واتحاد جدة بطل السعودية مستضيف البطولة.

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وعلم FilGoal.clm أن مدحت شلبي سيعلق على أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية خلال البطولة المذاعة حصريا عبر قنوات SSC السعودية.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وسبق له واحتل المركز الثالث في البطولة 3 مرات أعوام 2006 و2020 و2021.

وبدأ الأهلي الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية والتدرب بالكرة الرسمية الخاصة بالبطولة.

الأهلي مدحت شلبي كأس العالم للأندية
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