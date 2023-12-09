الدرجة الثالثة - سوبر هاتريك جعفر في 42 دقيقة يقود دياموند للفوز بسباعية

سجل أحمد جعفر 4 أهداف (سوبر هاتريك) في فوز فريقه دياموند على أسمنت حلوان في دوري الدرجة الثالثة.

وجاءت رباعية جعفر في الشوط الأول والذي انتهى بتقدم الفريق بنتيجة 5-0.

وافتتح جعفر الأهداف في الدقيقة التاسعة ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 14 وسجل الهاتريك بعد 5 دقائق، وأكمل الرباعية بالهدف الخامس في الدقيقة 42.

وانتهت المباراة بفوز دياموند بنتيجة 7-0 لحساب الجولة العاشرة من المسابقة.

المباراة أيضا شهدت مشاركة عفروتو كبديل بدلا من أحمد شكري.

ورفع الفريق رصيده لـ 22 نقطة في الصدارة، حيث حقق الفوز في 7 وتعادل في 1 وخسر مباراتين.

وسجل الفريق حتى الآن 22 هدفا واستقبل 6 أهداف في أول 10 جولات.

وسبق أن جدد الفريق تعاقد جعفر البالغ 37 عاما لمدة موسم إضافي بعدما حصد الموسم المنقضي لقب هداف الدرجة الرابعة برصيد 25 هدفا.