الدرجة الثالثة - سوبر هاتريك جعفر في 42 دقيقة يقود دياموند للفوز بسباعية

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 22:34

كتب : رضا السنباطي

أحمد جعفر فريق دياموند

سجل أحمد جعفر 4 أهداف (سوبر هاتريك) في فوز فريقه دياموند على أسمنت حلوان في دوري الدرجة الثالثة.

وجاءت رباعية جعفر في الشوط الأول والذي انتهى بتقدم الفريق بنتيجة 5-0.

وافتتح جعفر الأهداف في الدقيقة التاسعة ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 14 وسجل الهاتريك بعد 5 دقائق، وأكمل الرباعية بالهدف الخامس في الدقيقة 42.

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وانتهت المباراة بفوز دياموند بنتيجة 7-0 لحساب الجولة العاشرة من المسابقة.

المباراة أيضا شهدت مشاركة عفروتو كبديل بدلا من أحمد شكري.

ورفع الفريق رصيده لـ 22 نقطة في الصدارة، حيث حقق الفوز في 7 وتعادل في 1 وخسر مباراتين.

وسجل الفريق حتى الآن 22 هدفا واستقبل 6 أهداف في أول 10 جولات.

وسبق أن جدد الفريق تعاقد جعفر البالغ 37 عاما لمدة موسم إضافي بعدما حصد الموسم المنقضي لقب هداف الدرجة الرابعة برصيد 25 هدفا.

أحمد جعفر الدرجة الثالثة دياموند
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