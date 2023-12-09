تلقى إنذارا كالمعتاد.. سام مرسي يقود إبسويتش تاون للفوز على ميدلسبره

قاد سام مرسي لاعب فريق إبسويتش تاون الإنجليزي للفوز على منافسه ميدلسبره بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ20 ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

ولم يقدم الدولي المصري مساهمة مباشرة في ثنائية فريقه إذ سجل كونور شابلين وأوماري هتشينسون، لكن حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 95 كالمعتاد بسبب إهدار الوقت للحفاظ على النتيجة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد إبسويتش ليصل للنقطة الـ48، محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى.

وتجمد رصيد ميدلسبره عند النقطة 27 في المركز الـ12.

وحصل مرسي قائد الفريق على 9 إنذارات في أول 19 مباراة من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

الأمر الذي أبعده عن مباراة هدرفسفيلد تاون في الجولة التاسعة بعدما تحصل على الإنذار الخامس في الجولة الثامنة فقط، ويجعله مهددا بالإيقاف لمباراتين إذا حصل على إنذار آخر، و3 مباريات إذا وصل إلى 15 إنذارا على مدار الموسم.

وعلق مدربه كيران ماكينا على الأمر قبل مباراة ميدلسبره قائلا: "بشكل عام فإن أي لاعب حين يشعر باقتراب الحد الأقصى من الإنذارات المسموح له بها، يكون أكثر حرصا".

وأضاف "في نفس الوقت، لا يمكنك الابتعاد تماما عن الالتحامات وأن تنسى دورك الأساسي في الملعب. إنذار ماسيمو لونجو مثلا ضد كوفينتري كان بسبب تدخل لابد منه ولصالح الفريق".

ماكينا واصل "لم أشاهد اللقطة من زاوية قريبة لأكون عادلا، لكن بدى لي إنه لمس الكرة. في كل الأحوال لم يكن بإمكانه عدم التدخل لمجرد امتلاكه 4 بطاقات سابقة فيسمح لهم باختراق وسط ملعبنا".

واستمر "لقد أظهر هذا التصرف جماعيته وأنه يفضل ما بصالح الفريق عما هو في صالحه".

المدرب الآيرلندي عاد للحديث عن سام مرسي فقال "الأمر نفسه ينطبق على سام مرسي، وعليه أن يلعب كل مباراة في المسابقة بنفس الطريقة التي يلعب بها".

وأكمل "بالطبع لا أحد يرغب في الحصول على بطاقات صفراء غير ضرورية في أي مرحلة من مراحل الموسم، وأعتقد إن بعض البطاقات التي حصل عليها سام مرسي كانت قاسية وبعضها ما زال عالقا في ذهني، وقد تحدثت مع سام عن ذلك".

وأتم "هذا كل ما في الأمر. عليه أن يذهب ويقوم بعمله بشكل طبيعي مع أن يتفادى الحصول على أي بطاقات غير ضرورية، ثم نرى ما الذي سنصل إليه".

سام مرسي بدوره شارك هذا الموسم في 19 مباراة بالدوري حتى الآن. سجل هدفا وصنع اثنين.

ولم يغب صاحب الـ32 عاما سوى عن لقاء واحد، كان بداعي الإيقاف لتراكم الإنذارات.