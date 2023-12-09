الأهلي يتدرب بالكرة الرسمية للبطولة مع بداية الإعداد لكأس العالم للأندية

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 22:06

كتب : FilGoal

مران الأهلي

بدأ الأهلي الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تقام في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

وخاض الفريق مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، والذي بدأ بمحاضرة مطولة من مارسيل كولر المدير الفني للفريق مع اللاعبين.

وشهدت تدريبات الأهلي التدرب الكرة الجديدة الرسمية الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية.

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وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة شباب بلوزداد أمس بدوري أبطال إفريقيا تدريبات استشفائية، فيما شارك باقي اللاعبين في وحدات تدريبية متنوعة داخل التتش.

وأدى مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وواصل محمود متولي ورضا سليم لاعبا الفريق تنفيذ البرنامج التأهيلي على هامش مران الفريق اليوم، حيث قام لاعبا الفريق بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج الخاص بهما تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

ويفتتح الأهلي مبارياته في كأس العالم للأندية بمواجهة الفائز من أوكلاند سيتي بطل نيوزيلاندا واتحاد جدة السعودي يوم الجمعة المقبل.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وسبق له واحتل المركز الثالث في البطولة 3 مرات أعوام 2006 و2020 و2021.

الأهلي كأس العالم للأندية
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