مباشر الدوري الفرنسي - سان جيرمان (1-1) نانت.. خروج مصطفى محمد

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 21:53

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة باريس سان جيرمان ونانت في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ15 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويحتل فريق العاصمة الفرنسية صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 33 نقطة، بينما يأتي نانت في المرتبة التاسعة برصيد 18 نقطة.

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ق 72: خروج مصطفى محمد ودخول كوينتن ميرلين.

ق 55: جوووووول مصطفى محمد يسجل التعادل لنانت برأسية قوية من ركلة ركنية والهدف السادس له خلال الموسم الجاري.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 41: باركولا يسجل الهدف الأول لباريس سان جيرمان بعد تبادل الكرة مع زميله فيتينا ليسدد في المرمى مباشرة ليسكن الكرة في الشباك.

باريس سان جيرمان يسيطر على مجريات المباراة حتى الآن دون خطورة كبيرة

بداية المباراة

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي نانت مصطفى محمد
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