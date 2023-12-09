استراحة الدوري الفرنسي - سان جيرمان (1-0) نانت.. انتهاء الشوط الأول

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 21:53

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - لوريان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة باريس سان جيرمان ونانت في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ15 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويحتل فريق العاصمة الفرنسية صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 33 نقطة، بينما يأتي نانت في المرتبة التاسعة برصيد 18 نقطة.

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استراحة

ق 41: باركولا يسجل الهدف الأول لباريس سان جيرمان بعد تبادل الكرة مع زميله فيتينا ليسدد في المرمى مباشرة ليسكن الكرة في الشباك.

باريس سان جيرمان يسيطر على مجريات المباراة حتى الآن دون خطورة كبيرة

بداية المباراة

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي نانت مصطفى محمد
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