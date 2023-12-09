التشكيل - مصطفى محمد أساسي مع نانت ضد مبابي وسان جيرمان

أعلن جوسيلين جورفينيك المدير الفني لفريق نانت الفرنسي عن تشكيل فريقه ضد منافسه باريس سان جيرمان في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ15 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويشهد التشكيل وجود الدولي المصري مصطفى محمد في التشكيل الأساسي للفريق.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: ألبا لافون

خط الدفاع: ماركوس كوكو – إيراي كوميرت – جان شارليس كاستيليتو – جان كفين دوفيرن

خط الوسط: دوجلاس أوجوستو – موسى سيسوكو

أمامهما: موسيس سيمون – فلورو مولي – موتوسامي

خط الهجوم: مصطفى محمد

بينما كشف لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان عن تشكيل فريقه.

وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: أرناو تيناس

خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – دانيلو بيريرا – لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: فيتينيا – مانويل أوجارتي – كارلوس سولر

خط الهجوم: لي كانج إن – كيليان مبابي – برادلي باركولا

ويحتل فريق العاصمة الفرنسية صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 33 نقطة، بينما يأتي نانت في المرتبة التاسعة برصيد 18 نقطة.