مورييل يُسقط ميلان بالكعب في +94 ويقود أتالانتا لفوز مثير

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 21:17

كتب : FilGoal

لويس مورييل - ميلان - أتالانتا

حقق أتالانتا فوزا مثيرا وصعبا على ميلان في الجولة 15 من الدوري الإيطالي بنتيجة 3-2 في مباراة أقيمت على ملعب جيويس.

وسجل أهداف أتالانتا: أديمولا لوكمان (2) ولويس مورييل، فيما سجل أوليفييه جيرو ولوكا يوفيتش ثنائية ميلان.

ولأول مرة يفوز أتالانتا على ميلان بعد 5 مباريات دون فوز بواقع 4 هزائم وتعادل.

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الفوز رفع رصيد أتالانتا للنقطة 23 في المركز السابع، بينما توقف رصيد ميلان عند 29 نقطة في المركز الثالث.

وصف المباراة

أهدر شارل دي كيتيلاري لاعب أتالانتا المعار من ميلان فرصة التسجيل في الدقيقة التاسعة بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات أعلى العارضة مضيعا فرصة الهدف الأول بغرابة شديدة.

وسجل النيجيري أديمولا لوكمان الهدف الأول في اللقاء بتسديدة في الدقيقة 38 ارتطمت بأقدام الدفاع وغالطت الحارس لتسكن الشباك للضيوف.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول سجل أوليفييه جيرو هدفا برأسية بعد ركنية نفذها أليساندرو فلورينزي لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

هدف جيرو هو الثامن له في 2023 من كرة رأسية متساويا مع هاري كين في الدوريات الخمس الكبرى.

وبعد مرور 10 دقائق من بداية الشوط الثاني أرسل دي كيتيلاري عرضية مرت من الجميع وأودعها لوكمان في الشباك بكل سهولة مسجلا هدف التقدم لأصحاب الأرض.

وتألق مايك ماينيان في التصدي على مرتين بنفس الفرصة لهدف أتالانتا الثالث، الأولى من جورجيو سكالفيني الذي تغلب على 2 من مدافعي ميلان ثم لمتابعة لوكمان لتظل النتيجة كما هي 2-1.

وقبل 10 دقائق على نهاية اللقاء سجل لوكا يوفيتش البديل هدف التعادل بعد عرضية أرضية من كريستيان بوليسيتش.

وزاد دافيدي كالابريا من مشاكل دفاع ميلان بتحصله على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع وأكمل الروسونيري اللقاء بعشر لاعبين.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع مرر أليكسي ميرانتشوك كرة أرضية للويس مورييل الذي تسلم الكرة وأودعها بالكعب في الشباك خطف بها 3 نقاط ثمينة لأصحاب الأرض في الوقت القاتل.

لويس مورييل ميلان اتالانتا الدوري الإيطالي
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