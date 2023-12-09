مورييل يُسقط ميلان بالكعب في +94 ويقود أتالانتا لفوز مثير

حقق أتالانتا فوزا مثيرا وصعبا على ميلان في الجولة 15 من الدوري الإيطالي بنتيجة 3-2 في مباراة أقيمت على ملعب جيويس.

وسجل أهداف أتالانتا: أديمولا لوكمان (2) ولويس مورييل، فيما سجل أوليفييه جيرو ولوكا يوفيتش ثنائية ميلان.

ولأول مرة يفوز أتالانتا على ميلان بعد 5 مباريات دون فوز بواقع 4 هزائم وتعادل.

الفوز رفع رصيد أتالانتا للنقطة 23 في المركز السابع، بينما توقف رصيد ميلان عند 29 نقطة في المركز الثالث.

في الدقيقة الأخيرة أتالانتا يحسم الانتصار ✅ لويس موريل يسجل هدفاً عالميًا بالكعب في شباك الميلان ⚽️#الدوري_الإيطالي#أتالانتا_ميلان pic.twitter.com/PJRZObodmD — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 9, 2023

وصف المباراة

أهدر شارل دي كيتيلاري لاعب أتالانتا المعار من ميلان فرصة التسجيل في الدقيقة التاسعة بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات أعلى العارضة مضيعا فرصة الهدف الأول بغرابة شديدة.

وسجل النيجيري أديمولا لوكمان الهدف الأول في اللقاء بتسديدة في الدقيقة 38 ارتطمت بأقدام الدفاع وغالطت الحارس لتسكن الشباك للضيوف.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول سجل أوليفييه جيرو هدفا برأسية بعد ركنية نفذها أليساندرو فلورينزي لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

هدف جيرو هو الثامن له في 2023 من كرة رأسية متساويا مع هاري كين في الدوريات الخمس الكبرى.

وبعد مرور 10 دقائق من بداية الشوط الثاني أرسل دي كيتيلاري عرضية مرت من الجميع وأودعها لوكمان في الشباك بكل سهولة مسجلا هدف التقدم لأصحاب الأرض.

وتألق مايك ماينيان في التصدي على مرتين بنفس الفرصة لهدف أتالانتا الثالث، الأولى من جورجيو سكالفيني الذي تغلب على 2 من مدافعي ميلان ثم لمتابعة لوكمان لتظل النتيجة كما هي 2-1.

وقبل 10 دقائق على نهاية اللقاء سجل لوكا يوفيتش البديل هدف التعادل بعد عرضية أرضية من كريستيان بوليسيتش.

وزاد دافيدي كالابريا من مشاكل دفاع ميلان بتحصله على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع وأكمل الروسونيري اللقاء بعشر لاعبين.

كالابريا قائد الميلان يحصل على الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء في الدقائق الأخيرة من المباراة 🟥#الدوري_الإيطالي#أتالانتا_ميلان pic.twitter.com/EpCjYCwf6J — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 9, 2023

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع مرر أليكسي ميرانتشوك كرة أرضية للويس مورييل الذي تسلم الكرة وأودعها بالكعب في الشباك خطف بها 3 نقاط ثمينة لأصحاب الأرض في الوقت القاتل.