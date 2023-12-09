معتمد جمال: سنحسم موقف الثلاثي العائد من الإيقاف.. وتوقيع عقد تدريب الزمالك أمر طبيعي

كشف معتمد جمال المدير الفني للزمالك عن حسم موقف الثلاثي العائد من الإيقاف أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري بعد العودة لمجلس الإدارة.

وفاز الزمالك على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في الجولة الثالثة لمجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال جمال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "إيقاف صبحي والزناري وفتوح انتهى وسأتواصل مع الإدارة من أجل حسم موقفهم من المشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة".

وأضاف "حققنا هدفنا من المباراة وحصدنا الثلاث نقاط، مما ساعد في وضع الزمالك في المكان الصحيح في مجموعته".

وشدد "الزمالك لم يضمن التأهل ولا يزال أمامنا 9 نقاط متبقية ونتطلع لحصد النقاط التي تؤهلنا وبعدها نركز على موقفنا في المجموعة، ومباراة اليوم كانت صعبة وبذل اللاعبون مجهودات كبيرة في ظل ضغط المباريات".

وأردف "حمزة المثلوثي وشيكابالا وأوباما وعمر جابر لم يكونوا جاهزين بنسبة 100% في المباراة، ومعدل الجري في المباراة كان كثيرا جدا، وأشكر اللاعبين على المجهود المبذول بتحقيق الفوز في الثلاث مباريات والحفاظ على نظافة الشباك".

وفيما يخص توقيع عقود تدريب الفريق قبل اللقاء قال: "الأمر طبيعي لأن العقد كان يجب توقيعه منذ أول يوم عمل في النادي، والخطوة التي حدثت كانت نوع من الاستقرار في الفريق"

وواصل "الونش سيبدأ التدريب مع الفريق يوم الاثنين المقبل ولكن بهدوء دون احتكاكات للحصول على إحساس الملعب، قبل أن يشارك في التقسيمة وسيتم تجهيزه عن طريق مباريات ودية".

وتابع "مصطفى شلبي يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للعودة للتدريبات بعد حوالي 3 أسابيع".

وشدد "الفترة المقبلة قد تشهد تصعيد بعض عناصر فريق الشباب 2003 للتدريب مع الفريق الأول بعد متابعتهم في الفترة الماضية".

وأتم تصريحاته "كان من الصعب إراحة زيزو مبكرا خاصة وأنه لاعب مهم ولديه خبرات كبيرة ويستطيع توظيف مجهوده على مدار الـ90 دقيقة وتم استبداله بعدما تعرض للإجهاد".

وحقق الزمالك الفوز الثالث على التوالي في المجموعة ليصل إلى النقطة التاسعة في الصدارة.

ويخرج الزمالك في الجولة الرابعة لمواجهة ساجرادا في أنجولا يوم 20 من شهر ديسمبر الجاري.

بينما يلعب الزمالك ضد المصري يوم الخميس المقبل في الدوري المصري.