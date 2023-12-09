مرموش بعد خماسية بايرن: مباراة استثنائية.. ومن الرائع أن تحتفل بمثل هذا الفوز
السبت، 09 ديسمبر 2023 - 20:56
كتب : FilGoal
وصف عمر مرموش لاعب إينتراخت فرانكفورت الألماني الفوز على بايرن ميونيخ بالمباراة الاستثنائية.
واكتسح فرانكفورت ضيفه بايرن ميونيخ بنتيجة 5-1 في الدوري الألماني.
وقال مرموش عبر موقع sge4ever: "كانت مباراة استثنائية لنا، الجميع قدّم كل شيء".
وأضاف "أن تحقق نتيجة كتلك أمام بايرن ميونيخ أفضل فريق في الدوري فهذا أمر رائع".
وأكمل "تستطيع رؤية ماذا قدم الجميع على أرض الملعب".
وأتم "النتائج الأخيرة لم تسر في صالحنا، عملنا بقوة وتركيز أكثر. من الرائع أن تحتفل بمثل هذا الفوز مع الفريق".
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ولأول مرة يفوز مرموش على بايرن ميونيخ، في 5 مواجهات سابقة خسر 4 وتعادل في 1، واكتفى بصناعة هدف وحيد.
وأصبح بايرن ميونيخ أكثر فريق ساهم أمامه مرموش بأهداف بعد مباراة اليوم، برصيد 4 أهداف بتسجيل هدف وصناعة 3.
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