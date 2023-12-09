أنشيلوتي رغم التعادل: أنا سعيد بالنتيجة العادلة.. هل تريدونني أن أغضب؟

أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد رضاه عن التعادل أمام ريال بيتيس بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على ملعب بينيتو فيامارين ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته عقب المباراة: "نعتقد أن النتيجة جيدة. تمسكنا بطريقة لعبنا وهذا كان جيدا. تحكمنا في المباراة وخصمنا لعب جيدا".

وأضاف "نعود للديار سعداء. نحن المتصدرون وهذا الملعب صعب للغاية، ونحن نفكر في المباريات القادمة".

وعن رد فعل لوكا مودريتش أثناء خروجه حين ألقى الزجاجة قال أنشيلوتي: "لا أعرف".

وأوضح "الفريقان لعبا جيدا وكانت هذه هي النتيجة العادلة. تلقينا هدفا حين كانت المباراة تحت سيطرتنا، وأعتقد أن النتيجة مستحقة نظرا لجهد بيتيس الذي لم يستحق الخسارة أيضا، لقد لعبوا جيدا مثلنا".

وعن الأخطاء في الفريق قال: "كل شيء لا يسير دائما كما تريد دائما. ارتكبنا الأخطاء وفعلنا أشياء جيدة أيضا، هذا ما حدث".

واختتم "تصرفنا ببطء حين فقدنا الكرة في لقطة هدف بيتيس، ولقد كانت تسديدة رائعة. إنها نقطة جيدة وأنا أخرج من هنا راضيا. ألا تريدون ذلك؟ تريدونني أن أكون غضبا أو حزينا؟ لا لست كذلك. أنا سعيد".

وبذلك يستمر ريال مدريد على صدارة الدوري مؤقتا برصيد 39 نقطة، بفارق نقطة عن جيرونا و5 نقاط عن برشلونة، اللذان سيلعبان ضد بعضهما البعض غدا الأحد.

فيما يحتل ريال بيتيس المركز السابع برصيد 26 نقطة.