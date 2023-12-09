إيسكو كاد يطعن فريقه السابق.. ريال مدريد يتعثر بتعادل مع بيتيس وبقاء الصدارة في يد برشلونة

تعادل ريال مدريد مع مضيفه ريال بيتيس بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على ملعب بينيتو فيامارين ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإسباني.

سجل جود بيلينجهام هدف ريال مدريد في الدقيقة 54، وتعادل أيتور رويبال في الدقيقة 66.

البداية أتت بتسديدة قوية لبيتيس من مارك روكا في الدقيقة 4 تصدى لها الحارس أندري لونين.

وفي الدقيقة 7 سدد لوكا مودريتش رأسية مرت بعيدا عن المرمى، رد عليها إيسكو لاعب مدريد السابق بتسديدة فوق العارضة في الدقيقة 10.

وسجل رودريجو الهدف الأول في الدقيقة 17 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وسدد ويليان خوسيه كرة قوية في الدقيقة 34 ولكن مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 41 سدد لوكا مودريتش من خارج المنطقة ولكن تصدى لها حارس ريال بيتيس لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

حان وقت بيلينجهام ولكن

كالعادة، تبادل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام الكرة مع براهيم دياز ثم سدد ليسجل الهدف الأول في الدقيقة 54.

ولكن ريال بيتيس تعادل في الدقيقة 66 بتسديدة صاروخية من أيتور رويبال.

وفي الدقيقة 84 أتى الثنائي ناتشو فيرنانديز ونيكو باز بدلا من لوكاس فاسكيز وتوني كروس.

وكاد إيسكو أن يقتنص الفوز بتسديدة خطيرة اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 90.

وبذلك يستمر ريال مدريد على صدارة الدوري مؤقتا برصيد 39 نقطة، بفارق نقطة عن جيرونا و5 نقاط عن برشلونة، اللذان سيلعبان ضد بعضهما البعض غدا الأحد.

فيما يحتل ريال بيتيس المركز السابع برصيد 26 نقطة.