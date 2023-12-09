أصبح فريقه المفضل.. مرموش يسجل ويصنع ويقود فرانكفورت لاكتساح بايرن ميونيخ بخماسية

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 18:32

كتب : FilGoal

عمر مرموش يحتفل بهدف فرانكفورت ضد بايرن ميونيخ

اكتسح إينتراخت فرانكفورت ضيفه بايرن ميونيخ بنتيجة 5-1 في الجولة 14 من الدوري الألماني، في مباراة تألق خلالها عمر مرموش بتسجيل هدفا وصناعة 2.

ولأول مرة يفوز مرموش على بايرن ميونيخ، في 5 مواجهات سابقة خسر 4 وتعادل في 1، واكتفى بصناعة هدف وحيد.

وأصبح بايرن ميونيخ أكثر فريق ساهم أمامه مرموش بأهداف بعد مباراة اليوم، برصيد 4 أهداف بتسجيل هدف وصناعة 3.

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وفي آخر 8 مواسم استقبل بايرن 5 أهداف في مباراتين بالدوري الألماني وكلاهما من فرانكفورت في 2019 و2023.

وعاد فرانكفورت للانتصارات بعد 3 جولات دون فوز ورفع رصيده لـ 21 نقطة في المركز السابع.

بينما توقف رصيد بايرن ميونيخ عند 32 نقطة في المركز الثاني بترتيب الدوري الألماني.

التشكيل

بدأ مرموش في هجوم فرانكفورت، وتواجد الجزائري فراس شايبي في مركز الجناح الأيمن وماريو جوتزة في الجناح الأيسر.

في المقابل بدأ هاري كين في هجوم البافاري ومن خلفه كينجسلي كومان وليروي ساني وتشوبو موتينج.

وصف المباراة

تقدم فرانكفورت في الدقيقة 12 من عمر اللقاء بعدما تابع مرموش كرة ارتدت من العارضة وسدد في الشباك مسجلا الهدف الأول.

وفي الدقيقة 31 سجل إريك إيمبيمبي الهدف الثاني.

وصنع لارسون الهدف الثالث في الدقيقة 34 من صناعة عمر مرموش.

وقلص يوشوا كيميتش الفارق في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وانتهى الشوط الأول بتقدم فرانكفورت بنتيجة 3-1.

وفي الدقيقة 50 سجل إيمبيمبي الهدف الرابع من انفراد بعد بينية من فراس شايبي.

وصارت النتيجة 5-1 في الدقيقة 62 بعدما لمس مرموش الكرة لكانوف الذي سدد كرة قوية سكنت الشباك.

وتحصل مرموش على بطاقة صفراء في الدقيقة 67، وبعد 13 دقيقة خرج مرموش مستبدلا وعوضه الياباني المخضرم ماكوتو هاسيبي.

الدقائق الأخيرة جاءت هادئة لتنتهي المباراة بفوز كاسح وسقوط البافاري على يد مرموش.

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