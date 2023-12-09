كرة يد - محمد إبراهيم: أي لقب ضد الزمالك له طعم آخر .. والأهلي اعتاد أن يكون رقم واحد

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 17:53

كتب : FilGoal

محمد إبراهيم - يد الأهلي

أوضح محمد إبراهيم حارس مرمى يد الأهلي أن التتويج بأي بطولة ضد الزمالك يكون لها طعم آخر.

وحقق الأهلي لقب السوبر المحلي على حساب الزمالك في البطولة التي أقيمت في الإمارات.

وقال إبراهيم عبر أبو ظبي الرياضية: "هذا هو الأهلي الذي اعتاد أن يكون رقم واحد، لو الأهلي مش رقم واحد مين هيكون رقم واحد".

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وأضاف "شاركت في آخر 8 دقائق من اللقاء وساندت الفريق بعد مشاركة عبد الرحمن طه وتألقه".

وواصل "أي بطولة يكون له طعم آخر عندما تكون ضد الزمالك الغريم التقليدي".

وأتم "نشكر الجمهور الأهلي الذي ساندنا وعلى الانضباط والالتزام، وإن شاء الله البطولات القادمة تكون من نصيب الأهلي".

وفاز الأهلي على الزمالك بفارق هدفين وبنتيجة 26-24 على صالة سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مدينة الفجيرة بالإمارات.

البطولة هي الثانية للأهلي هذا الموسم بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا في وقت سابق.

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