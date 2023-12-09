الثانية في الموسم.. يد الأهلي بطل السوبر المصري بإثارة كبرى ضد الزمالك

توج الأهلي بطلا لبطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد على حساب الزمالك بعد إثارة كبرى بين الفريقين.

وفاز الأهلي على الزمالك بفارق هدفين وبنتيجة 26-24 على صالة سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مدينة الفجيرة بالإمارات.

البطولة هي الثانية للأهلي هذا الموسم بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا في وقت سابق.

شوط المباراة الأول انتهى بتقدم الأهلي بفارق هدف وبنتيجة 12-11.

في شوط المباراة الثاني، بدأ الأهلي الشوط بقوة ورفع الفارق إلى ثلاث أهداف، لكن عاد الزمالك وأحرز أول تعادل في الدقيقة الـ34 بنتيجة 14-14.

واستمرت المباراة في سجال بين الفريقين حتى بلغت الإثارة مداها في الدقيقة الأخيرة.

محمود خليل "فلفل" حارس الزمالك تألق وتصدى لكرة خطيرة من الأهلي، لتصبح الكرة في حوزة الزمالك ولا يتبقى سوى دقيقة من عمر اللقاء.

هنا أهدر محمد علاء "لوكا" لاعب الزمالك أمام المرمى، لترتد الكرة إلى الأهلي الذي سجل هدفا قاتلا، ليتقدم الأهلي بفارق هدف قبل 30 ثانية من النهاية.

لاعبو الزمالك حصلوا على وقت مستقطع، وعاد اللعب مجددا بحوزة الزمالك.

هنا أخطأ لاعب الزمالك في الإمساك بالكرة، ليتحصل عليها عمر "كاستيلو" ويسجل في المرمى الخالي هدف الفوز للأهلي، ولينتهي اللقاء بفوز الأهلي بنتيجة 26-24.

الفوز أهدى الأهلي لقب السوبر المصري لصالح الأهلي، كثالث بطولة تحت قيادة ديفيد ديفيز المدرب الإسباني للفريق.