الثانية في الموسم.. يد الأهلي بطل السوبر المصري بإثارة كبرى ضد الزمالك

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 17:39

كتب : FilGoal

يد الأهلي ضد يد الزمالك في السوبر المصري

توج الأهلي بطلا لبطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد على حساب الزمالك بعد إثارة كبرى بين الفريقين.

وفاز الأهلي على الزمالك بفارق هدفين وبنتيجة 26-24 على صالة سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مدينة الفجيرة بالإمارات.

البطولة هي الثانية للأهلي هذا الموسم بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا في وقت سابق.

أخبار متعلقة:
كرة يد - حميد خارج قائمة الأهلي أمام الزمالك في السوبر كرة يد - ثلاثي حراسة مرمى وأحمد الأحمر في قائمة الزمالك أمام الأهلي بالسوبر خدمة في الجول - بدء عملية حجز تذاكر مباريات كأس السوبر المصري بالإمارات كرة يد - ثنائي مونتينجرو يدير قمة السوبر تحكيميا

شوط المباراة الأول انتهى بتقدم الأهلي بفارق هدف وبنتيجة 12-11.

في شوط المباراة الثاني، بدأ الأهلي الشوط بقوة ورفع الفارق إلى ثلاث أهداف، لكن عاد الزمالك وأحرز أول تعادل في الدقيقة الـ34 بنتيجة 14-14.

واستمرت المباراة في سجال بين الفريقين حتى بلغت الإثارة مداها في الدقيقة الأخيرة.

محمود خليل "فلفل" حارس الزمالك تألق وتصدى لكرة خطيرة من الأهلي، لتصبح الكرة في حوزة الزمالك ولا يتبقى سوى دقيقة من عمر اللقاء.

هنا أهدر محمد علاء "لوكا" لاعب الزمالك أمام المرمى، لترتد الكرة إلى الأهلي الذي سجل هدفا قاتلا، ليتقدم الأهلي بفارق هدف قبل 30 ثانية من النهاية.

لاعبو الزمالك حصلوا على وقت مستقطع، وعاد اللعب مجددا بحوزة الزمالك.

هنا أخطأ لاعب الزمالك في الإمساك بالكرة، ليتحصل عليها عمر "كاستيلو" ويسجل في المرمى الخالي هدف الفوز للأهلي، ولينتهي اللقاء بفوز الأهلي بنتيجة 26-24.

الفوز أهدى الأهلي لقب السوبر المصري لصالح الأهلي، كثالث بطولة تحت قيادة ديفيد ديفيز المدرب الإسباني للفريق.

كأس السوبر المصري لكرة اليد الأهلي الزمالك
نرشح لكم
كرة يد - محمد إبراهيم: أي لقب ضد الزمالك له طعم آخر .. والأهلي اعتاد أن يكون رقم واحد انتهى سوبر كرة يد – الأهلي (26)-(24) الزمالك.. اللقب أحمر كرة يد – ديفيد ديفيز: مستعدون للقاء الزمالك.. الكل في حالة مميزة كرة يد - ثلاثي حراسة مرمى وأحمد الأحمر في قائمة الزمالك أمام الأهلي بالسوبر كرة يد - حميد خارج قائمة الأهلي أمام الزمالك في السوبر كرة يد - الكشف عن مواعيد ربع نهائي كأس مصر.. والملاعب المستضيفة كرة يد - ثنائي مونتينجرو يدير قمة السوبر تحكيميا كرة يد - الأهلي يعلن تجديد ثلاثي الفريق
أخر الأخبار
أصبح فريقه المفضل.. مرموش يسجل ويصنع ويقود فرانكفورت لاكتساح بايرن ميونيخ بخماسية 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
تريزيجيه يهنئ صلاح: دائما فخر لنا.. وأفضل لاعب في العالم 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - محمد إبراهيم: أي لقب ضد الزمالك له طعم آخر .. والأهلي اعتاد أن يكون رقم واحد 44 دقيقة | كرة يد
مباشر مجموعة بيراميدز – نواذيبو (0)-(0) مازيمبي.. انفراد ضائع 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
الثانية في الموسم.. يد الأهلي بطل السوبر المصري بإثارة كبرى ضد الزمالك 58 دقيقة | كرة يد
مباشر في الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) ساجرادا.. تسديدة من شيكابالا ساعة | الكرة الإفريقية
إيليوت: هدفي ضد كريستال بالاس يلخص ما تعلمته من صلاح.. سعيد لمجاورة أسطورة مثله ساعة | الدوري الإنجليزي
صلاح: هناك تشابه بين ليفربول الحالي والذي توج بالدوري.. وأحيانا أعمل كطبيب نفسي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 مؤتمر كولر: فارق كبير بين استاد القاهرة والبقية.. وهذا سبب استبعاد كريستو وعبد القادر 3 قائمة الأهلي - كما انفرد في الجول.. السولية وموديست بمونديال الأندية وغياب محسن وعبد القادر 4 جوائز كاف - صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب في إفريقيا