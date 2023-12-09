لأول مرة في مسيرته.. مرموش يواصل التألق ويهز شباك بايرن ميونيخ
السبت، 09 ديسمبر 2023 - 16:56
كتب : FilGoal
واصل عمر مرموش تألقه هذا الموسم رفقة آينتراخت فرانكفورت، وهز شباك مانويل نوير مسجلا الأول لفريقه ضد بايرن موينيخ.
عمر مرموش
النادي : آينتراخت فرانكفورت
وسجل عمر مرموش هدف فرانكفورت الأول ضد بايرن ميونيخ في الدقيقة الـ12 من عمر اللقاء الجاري بينهما حاليا.
عرضية أخطأ الدفاع في إبعادها لتصل إلى لاعب فرانكفورت الذي سدد في العارضة لترتد إلى مرموش الذي استلم وسدد في مرمى نوير مسجلا الأول.
ويعد الهدف هو الأول لعمر مرموش في مسيرته ضد بايرن ميونيخ في مباراته السادسة ضد العملاق البافاري، وما زال يبحث عن الفوز الأول بعد تعادل واحد وأربع هزائم سابقة، تخللهم صناعة هدف واحد له.
الهدف هو الـ12 أيضا لصاحب الـ24 عاما هذا الموسم مع فرانكفورت، والسابع له في بطولة الدوري الألماني.
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