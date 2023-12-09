مباشر الدوري الألماني – فرانكفورت 54)-(1) بايرن ميونيخ.. بطاقة صفراء لمرموش
السبت، 09 ديسمبر 2023 - 16:05
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ينتراخت فرانكفورت ضد بايرن ميونيخ، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري الألماني.
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ق 67: بطاقة صفراء لمرموش
ق 62: جوووول صااااارت خمسة.. مرموش يلمس الكرة وتصل للمهاجم الذي سدد في الشباك
ق 50: جووول الرااابع عن طريق مبيبا بعد بينية من شايبي.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق. 43 جوووول أول عن طريق كيميتش والعودة تبدأ
ق. 36 جوووووول ثالث لفرانكفورت عن طريق لارسون من صناعة عمر مرموش.
ق. 31 جوووول ثاني عن طريق مبيبا.
ق. 12 جوووووول أول عن طريق مرموش.. عرضية أخطأ الدفاع في إبعادها لتصل إلى لاعب فرانكفورت الذي سدد في العارضة لترتد إلى مرموش الذي استلم وسدد في مرمى نوير مسجلا الأول.
بداية المباراة
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