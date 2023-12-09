مباشر الدوري الألماني – فرانكفورت (1)-(0) بايرن ميونيخ.. مرموش جوووووووول

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 16:05

كتب : FilGoal

عمر مرموش يحتفل بهدف فرانكفورت ضد بايرن ميونيخ

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ينتراخت فرانكفورت ضد بايرن ميونيخ، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري الألماني.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

أخبار متعلقة:
تشكيل فرانكفورت – مرموش أساسي ضد بايرن ميونيخ بحثا عن إنجاز أول كأس ألمانيا – ساربروكن يواصل مفاجآته ويقصي مرموش وفرانكفورت من دور الـ16 الثالثة على التوالي.. فرانكفورت يخسر من أوجسبورج بمشاركة مرموش سجل هدفا وأهدر فرصا أخرى.. مرموش يخسر مع فرانكفورت أمام باوك

ق. 12 جوووووول أول عن طريق مرموش.. عرضية أخطأ الدفاع في إبعادها لتصل إلى لاعب فرانكفورت الذي سدد في العارضة لترتد إلى مرموش الذي استلم وسدد في مرمى نوير مسجلا الأول.

بداية المباراة

الدوري الألماني عمر مرموش بايرن ميونيخ فرانكفورت
نرشح لكم
لأول مرة في مسيرته.. مرموش يواصل التألق ويهز شباك بايرن ميونيخ مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد ضد بورنموث الاستثنائي صلاح يقود ليفربول إلى صدارة الدوري بانتصار مجنون على بالاس رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح تشكيل مانشستر يونايتد – استمرار غياب فاران.. ومارسيال أساسي ضد بورنموث تشكيل فرانكفورت – مرموش أساسي ضد بايرن ميونيخ بحثا عن إنجاز أول تشكيل ريال مدريد – براهيم دياز أساسي.. وكيبا على مقاعد البدلاء ضد بيتيس تشكيل ليفربول – عودة أليسون.. وصلاح يجاور نونيز في الهجوم ضد كريستال بالاس
أخر الأخبار
لأول مرة في مسيرته.. مرموش يواصل التألق ويهز شباك بايرن ميونيخ 2 دقيقة | المحترفون
مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد ضد بورنموث 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الاستثنائي صلاح يقود ليفربول إلى صدارة الدوري بانتصار مجنون على بالاس 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الألماني – فرانكفورت (1)-(0) بايرن ميونيخ.. مرموش جوووووووول 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل مانشستر يونايتد – استمرار غياب فاران.. ومارسيال أساسي ضد بورنموث 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لعبة The Finals المجانية باتت متاحة.. إليك رابط تحميلها وحجمها ساعة | Gamers
مؤتمر مدرب فيوتشر: سنخوض مواجهة صعبة ضد حامل اللقب.. ولا بأس بالضغط الجماهيري ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 3 مؤتمر كولر: فارق كبير بين استاد القاهرة والبقية.. وهذا سبب استبعاد كريستو وعبد القادر 4 قائمة الأهلي - كما انفرد في الجول.. السولية وموديست بمونديال الأندية وغياب محسن وعبد القادر