مباشر الدوري الألماني – فرانكفورت (1)-(0) بايرن ميونيخ.. مرموش جوووووووول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ينتراخت فرانكفورت ضد بايرن ميونيخ، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري الألماني.

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ق. 12 جوووووول أول عن طريق مرموش.. عرضية أخطأ الدفاع في إبعادها لتصل إلى لاعب فرانكفورت الذي سدد في العارضة لترتد إلى مرموش الذي استلم وسدد في مرمى نوير مسجلا الأول.

بداية المباراة