مباشر الدوري الألماني – فرانكفورت ضد بايرن ميونيخ.. المباراة تبدأ بعد قليل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ينتراخت فرانكفورت ضد بايرن ميونيخ، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري الألماني.

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بداية المباراة بعد قليل