مباشر الدوري الألماني – فرانكفورت ضد بايرن ميونيخ.. المباراة تبدأ بعد قليل

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 16:05

كتب : FilGoal

عمر مرموش يحتفل بهدفه مع إنتراخت فرانكفورت ضد باوك في دوري المؤتمر الأوروبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ينتراخت فرانكفورت ضد بايرن ميونيخ، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري الألماني.

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بداية المباراة بعد قليل

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