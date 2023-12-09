مباشر الدوري الألماني – فرانكفورت ضد بايرن ميونيخ.. المباراة تبدأ بعد قليل
السبت، 09 ديسمبر 2023 - 16:05
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ينتراخت فرانكفورت ضد بايرن ميونيخ، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري الألماني.
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بداية المباراة بعد قليل
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