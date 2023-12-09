انتهت الدوري الألماني – فرانكفورت(5)-(1) بايرن ميونيخ.. فوز كاسح بقيادة مرموش

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 16:05

كتب : FilGoal

عمر مرموش يحتفل بهدف فرانكفورت ضد بايرن ميونيخ

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ينتراخت فرانكفورت ضد بايرن ميونيخ، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري الألماني.

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انتهت

ق 80 : خروج مرموش ودخول ماكوتو هاسيبي

ق 67: بطاقة صفراء لمرموش

ق 62: جوووول صااااارت خمسة.. مرموش يلمس الكرة وتصل للمهاجم الذي سدد في الشباك

ق 50: جووول الرااابع عن طريق مبيبا بعد بينية من شايبي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 43 جوووول أول عن طريق كيميتش والعودة تبدأ

ق. 36 جوووووول ثالث لفرانكفورت عن طريق لارسون من صناعة عمر مرموش.

ق. 31 جوووول ثاني عن طريق مبيبا.

ق. 12 جوووووول أول عن طريق مرموش.. عرضية أخطأ الدفاع في إبعادها لتصل إلى لاعب فرانكفورت الذي سدد في العارضة لترتد إلى مرموش الذي استلم وسدد في مرمى نوير مسجلا الأول.

بداية المباراة

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