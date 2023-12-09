لعبة The Finals المجانية باتت متاحة.. إليك رابط تحميلها وحجمها

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 15:55

كتب : FilGoal

لعبة The Finals

أعلن استوديو Embark أن لعبته الجماعية الجديدةThe Finals المجانية باتت متاحة الآن على جميع المنصات بشكل كامل، بعد أن كانت في مرحلة الاختبار في الشهر الماضي.

اللعبة نجحت في جذب 7 مليون لاعب حول العالم في فترة الاختبار، ويتوقع مطوروها جذب أعداد أكبر في فترة الإطلاق الكامل.

تمتلك اللعبة حاليا على ستيم فقط حوالي 200 ألف لاعب متزامن، وهو رقم ضخم للعبة لم تحظ بتسويق كبير.

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The Finals هي لعبة تصويب من المنظور الأول، يعمل عليها مطورين سابقين عملوا على ألعاب Battlefield، وهي بالفعل مزيج بين Apex Legends و Battlefield حيث تمتلك جانب الواقعية والرسوم الجذابة والصوتيات فائقة الجودة بدرجة قريبة من باتلفيلد، بينما تقدم تجربتها أسلوب لعب سريع مبني على الحركة المستمرة بشكل يقترب لـApex Legends.

يمكنك تحميل اللعبة من ستيم من هنا.

ومن بلايستيشن وإكس بوكس من خلال صفحة اللعبة على المتجر الخاص بالمنصة. (حجم اللعبة 10 جيجا)

gaming The Finals
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