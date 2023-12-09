بث مباشر سوبر كرة يد – الأهلي (5)-(2) الزمالك.. تقدم مبكر

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 15:39

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - الأهلي × الزمالك (كرة يد)

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والزمالك في إطار كأس السوبر المصري لكرة اليد.

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احتساب الأهداف التي سجلت ولم تحتسب بسبب عطل شاشة الملعب. النتيجة الآن: 5-2 للأهلي

ق. 8 وقت مستقطع للزمالك بعد اتساع الفارق

ق, 3 الأهلي يتقدم بهدفين مقابل لا شيء

بداية المباراة

كرة يد الأهلي الزمالك كأس السوبر المصري لكرة اليد
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