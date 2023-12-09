بث مباشر سوبر كرة يد – الأهلي (5)-(2) الزمالك.. تقدم مبكر
السبت، 09 ديسمبر 2023 - 15:39
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والزمالك في إطار كأس السوبر المصري لكرة اليد.
لمتابعة النتيجة لحظة بلحظة من هنا
لمشاهدة المباراة مباشرة من هنا
_ _ _ _
احتساب الأهداف التي سجلت ولم تحتسب بسبب عطل شاشة الملعب. النتيجة الآن: 5-2 للأهلي
ق. 8 وقت مستقطع للزمالك بعد اتساع الفارق
ق, 3 الأهلي يتقدم بهدفين مقابل لا شيء
بداية المباراة
نرشح لكم
كرة يد – ديفيد ديفيز: مستعدون للقاء الزمالك.. الكل في حالة مميزة كرة يد - ثلاثي حراسة مرمى وأحمد الأحمر في قائمة الزمالك أمام الأهلي بالسوبر كرة يد - حميد خارج قائمة الأهلي أمام الزمالك في السوبر كرة يد - الكشف عن مواعيد ربع نهائي كأس مصر.. والملاعب المستضيفة كرة يد - ثنائي مونتينجرو يدير قمة السوبر تحكيميا كرة يد - الأهلي يعلن تجديد ثلاثي الفريق كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر كرة يد – فيزبريم يخسر من برشلونة بمشاركة دودو وغياب الدرع