انتهى سوبر كرة يد – الأهلي (26)-(24) الزمالك.. اللقب أحمر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والزمالك في إطار كأس السوبر المصري لكرة اليد.

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نهااااية المباراة 26-24 للأهلي

ق. 29 - 25-24 للأهلي

ق. 26 - الأهلي يتقدم 24-23

ق. 22 التعاااادل 21-21

ق. 15 الفارق يتسع إلى 3 نقاط. 20-17 للأهلي ووقت مستقطع

التعادل الأول في الدقيقة الـ34 - 14-14

خطئان من الزمالك مع بداية الشوط يستغلهما الأهلي ويوسع الفارق إلى 3 أهداف.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بفارق هدف للأهلي. 12-11 والشوط الثاني سيبدأ بنقص عددي من الأهلي بسبب إيقاف دقيقتين لـ أكرم يسري.

ق. 27 النتيجة الآن: 12-9 للأهلي

ق. 14 النتيجة الآن: 5-4 للأهلي

احتساب الأهداف التي سجلت ولم تحتسب بسبب عطل شاشة الملعب. النتيجة الآن: 5-2 للأهلي

ق. 8 وقت مستقطع للزمالك بعد اتساع الفارق

ق, 3 الأهلي يتقدم بهدفين مقابل لا شيء

بداية المباراة