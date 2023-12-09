انتهى سوبر كرة يد – الأهلي (26)-(24) الزمالك.. اللقب أحمر
السبت، 09 ديسمبر 2023 - 15:39
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والزمالك في إطار كأس السوبر المصري لكرة اليد.
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نهااااية المباراة 26-24 للأهلي
ق. 29 - 25-24 للأهلي
ق. 26 - الأهلي يتقدم 24-23
ق. 22 التعاااادل 21-21
ق. 15 الفارق يتسع إلى 3 نقاط. 20-17 للأهلي ووقت مستقطع
التعادل الأول في الدقيقة الـ34 - 14-14
خطئان من الزمالك مع بداية الشوط يستغلهما الأهلي ويوسع الفارق إلى 3 أهداف.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بفارق هدف للأهلي. 12-11 والشوط الثاني سيبدأ بنقص عددي من الأهلي بسبب إيقاف دقيقتين لـ أكرم يسري.
ق. 27 النتيجة الآن: 12-9 للأهلي
ق. 14 النتيجة الآن: 5-4 للأهلي
احتساب الأهداف التي سجلت ولم تحتسب بسبب عطل شاشة الملعب. النتيجة الآن: 5-2 للأهلي
ق. 8 وقت مستقطع للزمالك بعد اتساع الفارق
ق, 3 الأهلي يتقدم بهدفين مقابل لا شيء
بداية المباراة