تشكيل فرانكفورت – مرموش أساسي ضد بايرن ميونيخ بحثا عن إنجاز أول

يقود عمر مرموش تشكيل آينتراخت فرانكفورت ضد بايرن ميونيخ.

أعلن أوليفر جلاسنر مدرب فرانكفورت، تشكيل فريقه لمواجهة بايرن ميونيخ بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري الألماني.

تشكيل فرانكفورت شهد البدء بـ عمر مرموش كأساسي للمباراة الـ13 على التوالي في الدوري، والـ 21 بشكل عام هذا الموسم.

وسيلعب مرموش ضد بايرن ميونيخ للمرة السادسة، إذ سبق وصنع هدفا ضدهم ولم يسجل مطلقا، محققا تعادل واحد وأربعة هزائم بحثا عن الفوز الأول.

وشارك صاحب الـ24 عاما في 23 مباراة إجمالا هذا الموسم حتى الآن. سجل فيهم 11 هدفا وصنع هدفا واحدا.

وجاء تشكيل فرانكفورت كالتالي:

حارس: كيفين تراب.

الدفاع: أوريلو بوتا - ويليان باتشو – روبن كوخ – توتا.

الوسط: دينا إيبيمبي – ماريو جوتزه - فراس شايبي – هوجو لارسون – أنسجار كناوف.

الهجوم: عمر مرموش.