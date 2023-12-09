مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول مستجدات تعافي مصطفى شلبي.. وموعد عودته المحتمل

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 15:33

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - سموحة - مصطفى شلبي

كشف مصدر من نادي الزمالك، مستجدات تعافي مصطفى شلبي جناح الفريق من الإصابة، والموعد المحتمل لعودته للملعب.

وقال مصدر من الزمالك لـFilGoal.com: "مصطفى شلبي يخضع لبرنامج تأهيلي ويخوض تدريبات بسيطة بسبب الإصابة التي يعاني منها في نفس موضع الإصابة السابقة".

وأضاف "اللاعب سيخضع لاختبار طبي بعد أسبوع، وفي حالة اجتيازه بنجاح سيعود للمشاركة في التدريبات بعد أسبوعين".

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وتعرض مصطفى شلبي للإصابة في مواجهة إنبي يوم 28 أكتوبر الماضي.

تقارير سابقت زعمت تشخيص نادي الزمالك لإصابة مصطفة شلبي بشكل خاطئ، ما سيؤدي إلى طول مدة غيابه عن الملاعب أكثر من المتوقع.

تلك التقارير، رد عليها مصطفى شلبي سابقا عبر FilGoal.com قائلا: "الأخبار التي تقول إنني خضعت لفحوصات طبية خارج النادي غير صحيحة. البرنامج التأهيلي والعلاجي الخاص بإصابتي أتابعه تحت إشراف محمد أسامة طبيب الزمالك، وهو يعمل معي منذ تعرضي للإصابة ويتابع الأمور لحظة بلحظة وهذا ما حدث أيضا خلال إصابتي الأولى ولا يوجد منه أي تقصير"؟

ويلتقي الزمالك مع نظيره ساجرادا الأنجولي في السادسة مساء اليوم السبت باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك مصطفى شلبي
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