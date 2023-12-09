الزمالك يستقبل مؤمن زكريا

استقبل أحمد سليمان ومحمد طارق عضوا مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤمن زكريا مساعد رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي على هامش حضوره لمباراة قمة الشباب لمواليد 2005 المقرر إقامتها بعد قليل على ملعب الأبيض.

وحرص الثنائي على الترحيب بمؤمن زكريا فور وصوله لمقر النادي.

واصطحب أحمد سليمان ومحمد طارق عضوا مجلس الإدارة، مؤمن زكريا الذي سبق له ولعب في صفوف الأبيض من قبل، لملعب حلمي زامورا بمقر القلعة البيضاء قبل انطلاق المباراة المرتقبة بين الزمالك والأهلي.

مؤمن زكريا يشغل منصب مساعد رئيس قطاع الناشئين في الأهلي منذ شهر أغسطس الماضي، بجانب كونه عضوا في الجهاز الفني لنادي سموحة.

وسبق لـ مؤمن زكريا اللعب في صفوف نادي الزمالك من 2013 إلى 2015 على سبيل الإعارة من إنبي، قبل أن ينتقل إلى الأهلي من 2015.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الجمهورية للشباب.