تقرير: أوسوريو قد يدرب بيرو في حالة واحدة

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 14:49

كتب : FilGoal

مران الزمالك - أوسوريو

دخل اسم خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للزمالك قائمة الترشيحات لتدريب منتخب بيرو في الفترة المقبلة.

وأوضح موقع "لبيرو" البيروفي في تقرير له أن الاتحاد المحلي هناك مازال ينتظر معرفة قرار المدرب خوان رينوسو من تدريب المنتخب من عدمه.

ويرتبط رينوسو بعقد مستمر حتى صيف عام 2024 مع فريق يونيفرسيتاريو دي سوكري البوليفي.

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لذا وضع الاتحاد البيروفي خطة بديلة حال تعثر التعاقد مع فوساتي تمثل في أوسوريو.

وأشار التقرير إلى أن أوسوريو يملك خبرة على المستوى الدولي خاصة بعدما قاد منتخب المكسيك لبلوغ دور الـ16 من كأس العالم 2018.

ورحل أوسوريو عن تدريب الزمالك قبل شهر بسبب اهتزاز النتائج وتولى معتمد جمال تدريب الفريق مؤقتا.

وقاد أوسوريو الزمالك في 22 مباراة فاز في 12 مباراة وتعادل في 5 وهُزم في مثلهم وسجل الفريق تحت قيادته 46 هدفا واستقبل 30 آخرين.

ويحتل منتخب بيرو المركز الأخير في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بنقطتين بعد مرور ست جولات من أصل 18.

ويتأهل أصحاب أول ستة مراكز للمونديال فيما يخوض السابع الملحق العالمي.

وفي كوبا أمريكا 2024 يعب منتخب بيرو في المجموعة الأولى بجوار الأرجنتين وتشيلي و(الفائز من كندا × ترينداد وتوباجو).

بيرو أوسوريو
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