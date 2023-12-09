منافس الأهلي المحتمل – بنزيمة جاهز لكأس العالم للأندية

تأكدت جاهزية كريم بنزيمة المهاجم الفرنسي لنادي اتحاد جدة من أجل خوض فعاليات كأس العالم للأندية.

وكتب خافيير أتاليا الطبيب المعالج لكريم بنزيمة عبر حسابه على انستجرام: "أصبح الوحش جاهزا أكثر من أي وقت مضى" تعليقا على صورة بنزيمة.

بنزيمة غاب عن اتحاد جدة في المباراة الأخيرة ضد ضمك للإصابة بعد مغادرته لقاء الخليج مصابا.

صاحب الـ35 عاما شارك في 16 مباراة خلال الموسم الجاري. سجل فيهم 10 أهداف وصنع أربعة آخرين.

ويبدأ اتحاد جدة مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي يوم 12 ديسمبر الجاري.

وإذا فاز اتحاد جدة في مباراته، فسيواجه النادي الأهلي يوم 15 ديسمبر.