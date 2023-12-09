الحضري يرفض قرار طارق حامد بالاعتزال الدولي ويوجه له رسالة

رفض عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق قرار طارق حامد باعتزال اللعب الدولي مع الفراعنة.

طارق حامد النادي : ضمك مصر

وكتب الحضري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "مش موافقك يا طارق في قرار اعتزالك".

وأتم "أنت لاعب كبير ولازم تتمسك بتمثيلك لبلدك وخدمتك لها ولازم تعرف إن اللاعب هو اللي باقي لبلده وأي حد تاني مش دايم".

وكان طارق أعلن اعتزاله الدولي رسميا أمس الجمعة.

وكتب طارق حامد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة قائلا: "على مدار عشر سنوات، تشرفت بتمثيل منتخب بلدي الحبيب مصر".

وواصل "اليوم، أعلن اعتزالي الدولي بعد مسيرة طويلة أفتخر بها".

وأتم "أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي تشرفت بالعمل معها، وأتمنى لزملائي كل التوفيق فيما هو قادم، والآن، سأعود لصفوف الجماهير كمشجع عاشق ومحب لمنتخب بلدي".

مش موافقك يا طارق في قرار اعتزالك ، انت لاعب كبير ولازم تتمسك بتمثيلك لبلدك وخدمتك لها ولازم تعرف ان اللاعب هو اللي باقي لبلده و اي حد تاني مش دايم@TarrekHameed pic.twitter.com/65JXHIJ2xV — Essam El-Hadary (@ElHadary) December 8, 2023

وارتدى طارق حامد صاحب الـ35 عاما قميص منتخب مصر في 58 مباراة سجل خلالهم هدفا وحيدا.

وكان من بين تلك المباريات الـ58، ثلاثة لقاءات خاضهم لاعب خط الوسط في كأس العالم 2018.

كما بلغ مع منتخب مصر نهائي كأس أمم إفريقيا في 2017 وحقق المركز الثاني.

وكان الظهور الأخير لطارق حامد مع المنتخب كبديل في مباراة ودية ضد الجزائر في التوقف الدولي في شهر أكتوبر الماضي.

وبعدها جلس على مقاعد البدلاء ضد جيبوتي في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبعدها اندلعت أزمة تضمنت طارق حامد رفقة إمام عاشور وحسين الشحات مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الذي استبعدهم من مباراة سيراليون في الجولة الثانية من تصفيات المونديال.

جاء ذلك بعدما لاح فيتوريا عدم التزام الثلاثي بالنظام والقواعد الداخلية للمنتخب.

وأكد مصدر من منتخب مصر –طلب عدم ذكر اسمه- آنذاك لـFilGoal.com أن استبعادا لثلاثي ليس نهائيا ويمكن أن يعود للفريق.

وأضاف "الثلاثي سيكون مستبعدا لبعض الوقت عن حسابات فيتوريا، لكن لا يعني ذلك أن استبعادهم سيكون مستمرا أو نهائيا".

وأتم "لا يوجد خلاف شخصي بين الجهاز الفني والثلاثي، والعقاب بناءً على الخطأ المرتكب، ومع الجدية والالتزام بالنظام فيما هو قادم سيكون لهم مكانا في حالة الحاجة الفنية لهم".