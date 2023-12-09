الحضري يرفض قرار طارق حامد بالاعتزال الدولي ويوجه له رسالة

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 13:14

كتب : FilGoal

طارق حامد

رفض عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق قرار طارق حامد باعتزال اللعب الدولي مع الفراعنة.

طارق حامد

النادي : ضمك

مصر

وكتب الحضري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "مش موافقك يا طارق في قرار اعتزالك".

وأتم "أنت لاعب كبير ولازم تتمسك بتمثيلك لبلدك وخدمتك لها ولازم تعرف إن اللاعب هو اللي باقي لبلده وأي حد تاني مش دايم".

أخبار متعلقة:
طارق حامد يعلن اعتزاله اللعب الدولي خدمة في الجول - بدء عملية حجز تذاكر مباريات كأس السوبر المصري بالإمارات تعليق من بوكيتينو على مشكلة قصر قامة لاعبي تشيلسي

وكان طارق أعلن اعتزاله الدولي رسميا أمس الجمعة.

وكتب طارق حامد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة قائلا: "على مدار عشر سنوات، تشرفت بتمثيل منتخب بلدي الحبيب مصر".

وواصل "اليوم، أعلن اعتزالي الدولي بعد مسيرة طويلة أفتخر بها".

وأتم "أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي تشرفت بالعمل معها، وأتمنى لزملائي كل التوفيق فيما هو قادم، والآن، سأعود لصفوف الجماهير كمشجع عاشق ومحب لمنتخب بلدي".

وارتدى طارق حامد صاحب الـ35 عاما قميص منتخب مصر في 58 مباراة سجل خلالهم هدفا وحيدا.

وكان من بين تلك المباريات الـ58، ثلاثة لقاءات خاضهم لاعب خط الوسط في كأس العالم 2018.

كما بلغ مع منتخب مصر نهائي كأس أمم إفريقيا في 2017 وحقق المركز الثاني.

وكان الظهور الأخير لطارق حامد مع المنتخب كبديل في مباراة ودية ضد الجزائر في التوقف الدولي في شهر أكتوبر الماضي.

وبعدها جلس على مقاعد البدلاء ضد جيبوتي في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبعدها اندلعت أزمة تضمنت طارق حامد رفقة إمام عاشور وحسين الشحات مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الذي استبعدهم من مباراة سيراليون في الجولة الثانية من تصفيات المونديال.

جاء ذلك بعدما لاح فيتوريا عدم التزام الثلاثي بالنظام والقواعد الداخلية للمنتخب.

وأكد مصدر من منتخب مصر –طلب عدم ذكر اسمه- آنذاك لـFilGoal.com أن استبعادا لثلاثي ليس نهائيا ويمكن أن يعود للفريق.

وأضاف "الثلاثي سيكون مستبعدا لبعض الوقت عن حسابات فيتوريا، لكن لا يعني ذلك أن استبعادهم سيكون مستمرا أو نهائيا".

وأتم "لا يوجد خلاف شخصي بين الجهاز الفني والثلاثي، والعقاب بناءً على الخطأ المرتكب، ومع الجدية والالتزام بالنظام فيما هو قادم سيكون لهم مكانا في حالة الحاجة الفنية لهم".

مصر منتخب مصر طارق حامد
نرشح لكم
كلوب يتحدث عن تعويض صلاح وقت أمم إفريقيا.. وهل يلحق بلقاء أرسنال؟ طارق حامد يعلن اعتزاله اللعب الدولي معسكر خاص للاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية لـ منتخب الشباب كرة سلة - رجال مصر أبطال إفريقيا 3×3 وخطوة لـ الأولمبياد.. والسيدات يخسرن اللقب بالثانية الأخيرة خبر في الجول - منافس الفراعنة.. كاب فيردي يستعد لمصر من القاهرة منتخب مصر يكشف لـ في الجول المصير الأقرب لمعسكر الاستعداد لأمم إفريقيا كرة نسائية - منتخب مصر يخسر ذهاب التصفيات أمام السنغال برباعية انطلاق المعسكر المفتوح لمنتخب الشباب
أخر الأخبار
منافس الأهلي – بنزيمة جاهز لكأس العالم للأندية 10 دقيقة | كأس العالم للأندية
تشكيل ليفربول – عودة أليسون.. وصلاح يجاور نونيز في الهجوم ضد كريستال بالاس 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
يمكنك لعب Prince of Persia: The Lost Crown مجانا من ذلك التاريخ 23 دقيقة | Gamers
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة صن داونز وبيراميدز 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
الحضري يرفض قرار طارق حامد بالاعتزال الدولي ويوجه له رسالة 34 دقيقة | منتخب مصر
خدمة في الجول - بدء عملية حجز تذاكر مباريات كأس السوبر المصري بالإمارات 39 دقيقة | الكرة المصرية
تعليق من بوكيتينو على مشكلة قصر قامة لاعبي تشيلسي 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
شوقي غريب يرحل عن المقاولون العرب.. وتعيين خليفته في تدريب الفريق 58 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 3 مؤتمر كولر: فارق كبير بين استاد القاهرة والبقية.. وهذا سبب استبعاد كريستو وعبد القادر 4 قائمة الأهلي - كما انفرد في الجول.. السولية وموديست بمونديال الأندية وغياب محسن وعبد القادر