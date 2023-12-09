خدمة في الجول - بدء عملية حجز تذاكر مباريات كأس السوبر المصري بالإمارات

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 13:10

كتب : أحمد الخولي

تتويج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري

طرح مجلس أبو ظبي الرياضي التذاكر الخاصة ببطولة السوبر المصري "كأس النخبة" بمسماها وشكلها الجديد، بمشاركة أربعة فرق وهي الأهلي، وبيراميدز، وفيوتشر، وسيراميكا كليوباترا.

وتقام البطولة في دولة الإمارات خلال الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر الجاري.

ودشن مجلس أبو ظبي موقعا إلكترونيا خاصا بحجز تذاكر المباريات، ولحجز التذاكر من هنا.

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وأعلن مجلس أبو ظبي أن يوم 25 ديسمبر الجاري هو موعد مباراتي فيوتشر أمام بيراميدز، والأهلي أمام سيراميكا فى كأس السوبر المصري فى نسخته الجديدة.

ثم سيكون النهائي ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 28 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن تسافر الفرق يوم 22 ديسمبر استعدادا لانطلاق البطولة في مدينة أبو ظبي.

وكان اتحاد الكرة قد قرر تغيير شكل بطولة كأس السوبر لتقام بمشاركة 4 فرق بدلًا من إقامتها من مباراة واحدة بمشاركة فريقين كما كان في السابق، وبداية من الموسم الجاري.

كأس السوبر المصري الأهلي بيراميدز فيوتشر سيراميكا كليوباترا
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