كلوب يتحدث عن تعويض صلاح وقت أمم إفريقيا.. وهل يلحق بلقاء أرسنال؟

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 12:08

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ولاسك

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول عن فترة غياب محمد صلاح المتوقعة عن ليفربول أثناء كأس أمم إفريقيا.

وقال كلوب في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو": "لم أفكر حتى الآن في ما سأفعله بغياب محمد صلاح خلال أمم إفريقيا ولا يمكنني تغيير الأمر. أتمنى أن يعود ديوجو جوتا في ذلك الوقت".

وعن إمكانية لحاق صلاح بلقاء أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي، قال كلوب "على الأغلب سيكون صلاح متاحا لنا ضد أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي، لا أعلم موعد التخلي عنه لصالح منتخب مصر.

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واستمر "أنا متأكد من رغبة صلاح المشاركة ضد أرسنال، لكنني لست متأكدا من قدرتنا على اتخاذ القرار إذا قرر منتخب مصر وصلاح الرحيل في قبل يوم 5 يناير".

وأتم "شهر ديسمبر صعب جدا دائما، وتشعر بالسعادة عندما تجتاز الأمر ثم تبدأ في التفكير في كل ما تبقى، لا يمكننا تجنب ذلك على أي حال".

منتخب مصر يستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

ويتواجد الفراعنة في المجموعة الثانية رفقة غانا، وكاب فيردي، وموزمبيق.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة يوم 14 يناير بمواجهة موزمبيق في الجولة الأولى من مباريات المجموعة.

من جهة أخرى، يلعب ليفربول مع أرسنال يوم 7 يناير في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي. مباراة قد يغيب عنها صلاح إذا طلب منتخب مصر انضمامه قائده مبكرا، إذ يسمح القانون لمنتخب مصر باستدعاء صلاح بداية من 1 يناير المقبل.

ويستعد ليفربول لمواجهة كريستال بالاس بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

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