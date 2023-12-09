مدرب سام مرسي يتحدث عن كثرة إنذاراته: عليه أن يستمر كما هو

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 11:47

كتب : FilGoal

سام مرسي - إبسويتش تاون

تحدث كيران ماكينا مدرب إبسويتش تاون عن كثرة إنذارات سام مرسي لاعب الوسط المصري مع الفريق، ما يعرضه للإيقاف.

سام مرسي قائد الفريق حصل على 8 إنذارات في أول 18 مباراة من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

الأمر الذي أبعده عن مباراة هدرفسفيلد تاون في الجولة التاسعة بعدما تحصل على الإنذار الخامس في الجولة الثامنة فقط، ويجعله مهددا بالإيقاف لمباراتين إذا حصل على إنذارين آخرين، و3 مباريات إذا وصل إلى 15 إنذارا على مدار الموسم.

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وقال كيران ماكينا في تصريحات للصحفيين قبيل مباراة ميدلسبره: "بشكل عام فإن أي لاعب حين يشعر باقتراب الحد الأقصى من الإنذارات المسموح له بها، يكون أكثر حرصا".

وأضاف "في نفس الوقت، لا يمكنك الابتعاد تماما عن الالتحامات وأن تنسى دورك الأساسي في الملعب. إنذار ماسيمو لونجو مثلا ضد كوفينتري كان بسبب تدخل لابد منه ولصالح الفريق".

ماكينا واصل "لم أشاهد اللقطة من زاوية قريبة لأكون عادلا، لكن بدى لي إنه لمس الكرة. في كل الأحوال لم يكن بإمكانه عدم التدخل لمجرد امتلاكه 4 بطاقات سابقة فيسمح لهم باختراق وسط ملعبنا".

واستمر "لقد أظهر هذا التصرف جماعيته وأنه يفضل ما بصالح الفريق عما هو في صالحه".

المدرب الآيرلندي عاد للحديث عن سام مرسي فقال "الأمر نفسه ينطبق على سام مرسي، وعليه أن يلعب كل مباراة في المسابقة بنفس الطريقة التي يلعب بها".

وأكمل "بالطبع لا أحد يرغب في الحصول على بطاقات صفراء غير ضرورية في أي مرحلة من مراحل الموسم، وأعتقد إن بعض البطاقات التي حصل عليها سام مرسي كانت قاسية وبعضها ما زال عالقا في ذهني، وقد تحدثت مع سام عن ذلك".

وأتم "هذا كل ما في الأمر. عليه أن يذهب ويقوم بعمله بشكل طبيعي مع أن يتفادى الحصول على أي بطاقات غير ضرورية، ثم نرى ما الذي سنصل إليه".

إبسويتش تاون يواجه ميدلسبره اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ20 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

ويحتل إبسويتش تاون المركز الثاني -المؤهل مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز- حتى الآن برصيد 45 نقطة، وبفارق نقطة عن ليستر سيتي المتصدر، و7 نقاط عن ليدز يونايتد صاحب المركز الثالث.

سام مرسي بدوره شارك هذا الموسم في 18 مباراة بالدوري حتى الآن. سجل هدفا وصنع اثنين.

ولم يغب صاحب الـ32 عاما سوى عن لقاء واحد، كان بداعي الإيقاف لتراكم الإنذارات.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى سام مرسي إبسويتش تاون
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