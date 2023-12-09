هالاند يسقط الظاهرة رونالدو من تشكيلته في "ألتيميت تيم" ويوجه له رسالة

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 11:14

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي ضد أستون فيلا

قرر إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي إسقاط الظاهرة البرازيلية رونالدو من تشكيلته في طور ألتيميت تيم في لعبة EA FC 24.

وبدأ حدث جديد في اللعبة مساء أمس الجمعة يدعى "دايناستي" وهو عبارة عن وجود لاعبين من العائلة ذاتها ببطاقات أفضل.

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وكان هالاند يجاور رونالدو في خط هجوم فريقه لكنه مع بدء الحدث قرر الاستعانة بابن عمه الذي يلعب في صفوف أود لوفين البلجيكي.

وجاءت بطاقة براوت برونيس هالاند بتقييم عام 85 أما الظاهرة رونالدو فكان تقييمه 94.

بعدها نشر أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد صورة لتشكيلته المدججة بالنجوم وبطاقات "الأيكونز" والتي تعد أفضل بطاقات في اللعبة.

وعلق اللاعب الأرجنتيني قائلا: "أي تغييرات؟".

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