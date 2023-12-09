كرة سلة – مصطفى كيجو: أوجوستي أراد توصيل رسالة رغم التتويج بالمرتبط قبل بداية النهائي

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 10:50

كتب : FilGoal

مصطفى كيجو - الأهلي كرة سلة

توج الأهلي بدوري المرتبط رسميا قبل مواجهته مع سموحة في إياب نهائي البطولة مساء أمس الجمعة لكن مدرب الفريق أوجوستي بوش أراد توصيل رسالة.

وكشف مصطفى كيجو لاعب الأهلي تفاصيل ما حدث وقال لقناة "أون تايم سبورتس 1" عقب مواجهة سموحة: "

البطولة كانت صعبة ومشوارها فيها كان صعبا وواجهنا الزمالك والاتحاد السكندري في ربع ونصف النهائي ولكن كنا في قمة تركيزنا وفزنا في النهاية".

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وواصل "قبل المباراة أوجوستي قال لنا إننا فزنا باللقب لكن لا يوجد ما يمنع أن نفوز ونوجه رسالة للفرق الأخرى أننا لا نخسر أي مباراة".

وتوج الأهلي بدوري المرتبط بعد فوزه على سموحة في كل المباريات ذهابا وإيابا سواء للفريق الأول أو الشباب.

وأردف "هو يأخذ كل مباراة على محمل الجدية ولا يشكل أي فارق معه فزنا باللقب أم لا قبل المباراة".

وتابع كيجو تصريحاته "وكرر المدرب حديثه معنا بعد الربع الأول والثاني لأننا لم نقدم أفضل أداء لدينا وفي النهاية إغلاق صفحة البطولة بالفوز أفضل من خسارة".

وأتم "الفوز بدوري المرتبط أول مرة أمر سعيد جدا لي والآن توجت مع الأهلي ببطولتين إذ ظفرت بلقب السوبر المصري بعد انتقالي من الزمالك".

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