كرة سلة – بعد التتويج بدوري المرتبط.. عمرو الجندي: نريد مواصلة سيطرة الأهلي المحلية

يرغب عمرو الجندي لاعب الأهلي لكرة السلة في استمرار سيطرة فريقه على البطولات المحلية خلال الموسم الجاري.

وتوج الأهلي بدوري المرتبط بعد فوزه على سموحة في كل المباريات ذهابا وإيابا سواء للفريق الأول أو الشباب.

وتحدث عمرو الجندي لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "بدأنا الموسم مبكرا لخوضنا أكثر من بطولة، الفوز بدوري المرتبط لرابع سنة على التوالي إنجاز كبير".

وواصل "لعبنا بطولتين محليتين هما المرتبط والسوبر وتوجنا بهما والآن نركز على الدوري وكأس مصر وبطولة إفريقيا".

وأتم عمرو الجندي حديثه "ونريد مواصلة السيطرة المحلية التي قمنا بها خلال آخر موسمين ونريد الفوز بالدوري والكأس للسنة الثالثة على التوالي".

ومنذ نسخة 2016-2017 لم يفقد الأهلي لقب دوري المرتبط سوى مرة واحدة في موسم 2019-2020.

ويعد هذا اللقب هو الرابع على التوالي للأهلي.