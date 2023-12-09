مواعيد مباريات السبت 9 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة – صلاح يبدأ اليوم.. الزمالك ضد ساجرادا وقمة سوبر اليد

يبدأ محمد صلاح مباريات اليوم رفقة ليفربول، فيما يواصل الزمالك مشواره القاري بمواجهة ساجرادا إسبيرانسا.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت، والموافق 9 ديسمبر، والقنوات الناقلة.

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الدوري الإنجليزي

يبدأ اليوم في الثانية والنصف ظهرا، إذ يلعب ليفربول ضد كريستال بالاس على أرض الأخير. المباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق خليل البلوشي.

في الخامسة مساء تقام أربع مباريات. مانشستر يونايتد ضد بورنموث عبر قناة بي إن سبورتس 1 وبتعليق علي محمد علي، ويلعب ولفرهامبتون ضد نوتينجهام فوريست على قناة بي إن سبورتس اكسترا 2 بتعليق أحمد عبده.

أيضا يلعب شيفيلد يونايتد مع برينتفورد عبر قناة بي إن سبورتس اكسترا 1 بتعليق محمد السعدي، وبرايتون مع بيرنلي عبر قناة بي إن سبورتس 2 بتعليق باسم الزير.

ويختتم أرسنال اليوم في إنجلترا بمواجهة أستون فيلا الساعة السابعة والنصف مساء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق حفيظ دراجي.

الكونفدرالية الإفريقية

وفي إفريقيا، يلعب الزمالك آول مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية ضد ساجرادا إسبيرانسا في السادسة مساء. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 6 بتعليق محمد فوزي.

الدوري الإسباني

في إسبانيا، يحل ريال مدريد ضيفا على ريال بيتيس الساعة الخامسة والربع مساء عبر قناة بي إن سبورتس 3 بتعليق حسن العيدروس.

الدوري الإيطالي

وفي إيطاليا، يلعب إنتر ضد أودينيزي الساعة العاشرة إلا ربع عبر تطبيق ستارز بلاي، وقبلها يلعب ميلان ضد أتالانتا في قمة اليوم.

دوري أبطال إفريقيا

نعود لقارة إفريقيا، إذ يلعب نواذيبو ضد مازيمي لحساب مجموعة بيراميدز في البطولة، عبر قناة بي إن سبورتس اكسترا 3 في السادسة مساء بتعليق عادل خلو.

وفي التاسعة مساء، يلعب الوداد ضد سيمبا عبر قناة بي إن سبورتس 6، فيما يلعب الترجي ضد بترو أتليتكو عبر قناة بي إن سبورتس 9 بنفس التوقيت.

الدوري الألماني

في ألمانيا، يلتقي عمر مرموش رفقة آينتراخت فرانكفورت ضد العملاق بايرن ميونيخ في الرابعة والنصف مساء. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 5 بتعليق محمد بركات.

الدوري الفرنسي

وفي فرنسا، يلعب مصطفى محمد رفقة نانت ضد باريس سان جيرمان في العاشرة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق عامر الخوذيري.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى

واستمرار لنقل مواعيد مباريات المحترفين، فيلعب سام مرسي رفقة إبسويتش تاون ضد ميدلسبره في الساعة الخامسة مساء.

كأس السوبر المصري لكرة اليد

وبعيدا عن كرة القدم، يلتقي الأهلي مع الزمالك في الرابعة مساء ببطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد. مباراة منقولة عبر قناتي أبو ظبي الرياضية والفجيرة.

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