في الجول يكشف موعد إبلاغ الزمالك لـ فتوح وصبحي والزناري بالعودة للتدريبات الجماعية

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 00:22

كتب : أحمد شوقي صلاح

أحمد فتوح - مصطفى الزناري - محمد صبحي

حدد الزمالك موعد إبلاغ الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي بعودته للتدريبات الجماعية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك سيُعلم الثلاثي بالقرار بعد مباراة ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية، وذلك عقب نهاية مدة العقوبة بالإيقاف لمدة شهر.

ووفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم لا بد أن يشارك اللاعبين التدريبات الجماعية، حيث يحق اللاعب التقدم بطلب لفسخ تعاقده في حال استبعاده من التدريبات خارج مدة الإيقاف.

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وتدرب الثلاثي طيلة مدة الإيقاف والتي وصلت لشهر في الفترة الماضية بشكل فردي.

ماذا حدث؟

خرج الثلاثي فتوح والزناري وصبحي من معسكر الفريق قبل مواجهة زد بدون إذن.

وقرر عبد الواحد السيد بالاتفاق مع جهاز الفريق، استبعاد الثلاثي من القائمة التي ستشارك في المباراة مع توقيع عقوبات عليهم وإبلاغ أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة والمشرفين على الكرة بالمسألة.

كما تم رفع مذكرة إلى حسين لبيب رئيس النادي للبت في الأمر من جانب مجلس الإدارة وإدارة الكرة.

وأخطر عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، ثلاثي الفريق أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي باستمرار استبعاده عن التدريبات.

وقرر مجلس الإدارة إيقاف الثلاثي وإحالته للتحقيق، مع عرضه للبيع أيضا في فترة الانتقالات الشتوية يناير.

وقرر الزمالك إيقاف الثلاثي لمدة شهر.

مع توقيع غرامة مالية وهي خصم من قيمة العقد السنوي لكل لاعب منهم.

وجاءت الخصومات كالآتي:

خصم 25% من العقد السنوي لـ أحمد فتوح

خصم 20% من العقد السنوي لـ محمد صبحي

خصم 15% من العقد السنوي لـ مصطفى الزناري

وأكد الزمالك على استمرار قرار عرض الثلاثة لاعبين للبيع.

الزمالك أحمد فتوح
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